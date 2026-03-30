실적에 따라 월 최대 1만6000원 할인

[헤럴드경제=권제인 기자] 넥센타이어는 타이어 업계 최초로 삼성카드와 협업해 선보이는 제휴카드 ‘넥센타이어 삼성카드’를 출시했다고 30일 밝혔다.

이번 카드 출시는 넥센타이어가 2015년 국내 최초로 시작한 타이어 구독형 렌탈 서비스 ‘넥스트레벨’의 높은 성장세를 바탕으로 기획됐다. 2025년 기준 넥스트레벨 렌탈 신규 고객 수는 2020년 대비 2배 이상 늘었으며, 누적 렌탈 판매 수량 역시 2021년 100만 개 돌파 이후 두 배 이상 증가했다.

해당 카드는 ‘넥스트레벨’ 이용 시 고객의 비용 부담을 낮추도록 설계됐다. 전월 카드 이용 실적에 따라 월 최대 1만6000원까지 구독료 할인을 받을 수 있다.

넥스트레벨 렌탈 서비스는 ▷알뜰케어 렌탈과 ▷안심케어 렌탈 두 가지 상품으로 구성된다. 알뜰케어는 장착∙점검∙위치교환 1회를 제공하며, 안심케어는 이에 더해 얼라인먼트 1회와 무상 조기 마모 보증 혜택을 갖췄다. 두 상품 모두 계약 기간 중 ‘보증 서비스’를 통해 사용자 과실로 인한 타이어 파손 시에도 무상 교체 혜택을 제공한다. 서비스는 전국 800여개 렌탈 제휴 매장에서 이용할 수 있다.

넥센타이어 관계자는 “이번 카드 출시는 타이어 구독 서비스가 소비자의 새로운 구매 방식으로 자리 잡고 있음을 보여주는 결과”라며 “앞으로도 합리적인 가격과 편리한 방법으로 타이어를 이용할 수 있는 서비스와 혜택을 지속적으로 확장해 나가겠다”고 말했다.