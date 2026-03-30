서울국제정원박람회의 ‘기업동행정원’ 조성 3자 공동 추진 업무협약 체결

[헤럴드경제=서재근 기자] 포르쉐코리아는 서울특별시 및 초록우산과 함께 2026년 서울국제정원박람회의 ‘기업동행정원’ 조성을 공동으로 추진하기 위한 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

지난 27일 서울 강남구 포르쉐코리아 본사에서 진행된 이번 협약식은 포르쉐코리아, 서울특별시, 초록우산 간 3자 협력을 통해 서울숲 내 ‘드림 서킷’을 조성하기 위해 마련됐다.

올해 포르쉐코리아는 초록우산과 함께 약 10년간 이어온 실내 체육관 건립 프로젝트 ‘드림 플레이그라운드’를 모두가 함께 즐길 수 있는 친환경 놀이 정원인 ‘드림 서킷’으로 확장한다.

오는 5월 첫선을 보일 드림 서킷은 놀이와 운동이 조화를 이루는 역동적인 정원을 지향한다. 포르쉐의 브랜드 정체성을 담은 독창적인 디자인에 업사이클링 소재를 활용하여 입체적인 공간을 구현한 것이 특징이다.

드림 서킷은 포르쉐 엠블럼을 형상화한 중앙 광장과 이를 감싸는 순환형 운동 트랙을 중심으로 구성된다. 폐타이어를 재활용한 창의적인 놀이 구조물은 물론 아이들의 신체 활동을 유도하는 입체적인 조형물들을 배치해 심미적 가치와 활동성을 동시에 확보했다. 또한, 야간 조명 연출을 강화해 시민들에게 24시간 열려 있는 도심 속 활력 공간을 제공할 예정이다.

이날 협약식에는 포르쉐코리아 마티아스 부세 대표, 서울특별시 김영환 정원도시국장, 초록우산 여승수 사무총장 등 3사 주요 관계자들이 참석해 협약서에 서명하며 성공적인 정원 조성을 위한 뜻을 모았다.

마티아스 부세 포르쉐코리아 대표는 “서울특별시 및 초록우산과의 긴밀한 협력을 통해 지속 가능한 정원 문화를 확산하고, 지역 사회를 위한 인프라 구축에 기여할 수 있어 기쁘다”며 “이번 업무협약이 단순한 정원 조성을 넘어, 민관이 함께 시민들의 삶의 질을 높이는 창의적인 공간을 만들어가는 소중한 첫걸음이 되길 기대한다”고 말했다.