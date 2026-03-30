[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]경북대 캠퍼스에서 개교 80주년을 기념하고 벚꽃 시즌을 맞아 다채로운 문화행사가 열린다.

30일 경북대에 따르면 경북대는 오는 31일 일청담 일대에서 개교 80주년 기념 ‘KNU 벚꽃거리 축제’를 개최한다.

올해로 4회째를 맞는 이번 축제는 ‘80년의 역사를 품고, KNU 새로운 미래를 꽃피우다’를 부제로, 대학 구성원과 지역민이 함께 즐길 수 있는 공연과 이벤트 등 다양한 프로그램을 선보인다.

행사 당일은 오후 12시부터 일청담 야외무대에서는 다양한 공연이 진행된다. 재학생 댄스 동아리인 터프시커리의 식전 공연을 시작으로 제2작전사령부 의장대의 시범, 김소영 작가의 경북대 비전 캘리그라피 퍼포먼스, 김민형 마술사의 매직쇼가 이어진다.

또 보컬 앙상블 S-CLASS의 성악 공연과 재학생 동아리 익스프레션의 무대도 함께 펼쳐진다.

이와 함께 방문객이 직접 참여할 수 있는 프로그램도 마련된다. 일청담 인근에는 소원 벚꽃 나무와 포토존이 설치되며, 경북대 관련 퀴즈 이벤트와 대학 캐릭터인 호반우와 함께하는 포토타임도 운영된다.

다음달 5일까지는 일청담 분수 주변에 청사초롱을 내걸고 정문에서 일청담까지 이어지는 벚꽃길 구간에는 LED 경관조명을 설치해 시민들에게 벚꽃이 어우러진 캠퍼스 봄밤의 정취를 선사한다.

더불어 일청담에서 다목적구장까지 이어지는 왕벚나무 가로수길 구간은 새롭게 단장해 4월 12일까지 ‘차 없는 거리’로 운영할 예정이다.

허영우 경북대 총장은 “개교 80주년을 맞아 대학 구성원과 지역민이 캠퍼스의 낭만을 나누며 경북대의 새로운 미래를 꽃피우는 ‘열린 캠퍼스’의 장을 마련했다“며 ”아름다운 봄의 정취 속에서 경북대가 앞으로 펼쳐갈 변화와 도약의 여정에 함께해 주시길 바란다”고 말했다.