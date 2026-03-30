수수료 수익 증가에 영업이익 81%↑ 운용자산 1937조 확대…ETF 순자산 297조

[헤럴드경제=문이림 기자] 지난해 국내 자산운용사의 당기순이익이 처음으로 3조원을 넘어섰다. 국내 증시 호황에 힘입어 상장지수펀드(ETF) 투자 규모가 급증하면서다.

30일 금융감독원이 발표한 ‘2025년 자산운용회사 영업실적(잠정)’에 따르면 지난해 자산운용사의 당기순이익은 3조132억원으로 전년 대비 66.5%(1조2033억원) 증가했다. 역대 최대 규모다.

영업이익은 수수료수익 증가 등에 힘입어 3조202억원으로 전년보다 81.1% 늘었다. 같은 기간 영업비용은 판매관리비 증가 영향으로 9.1% 증가한 4조2381억원을 기록했다.

수수료수익은 5조4989억원으로 전년보다 24.7%(1조898억원) 증가했다. 펀드 관련 수수료는 4조5262억원으로 24.4% 늘었다. 일임·자문 수수료도 9727억원으로 26.2% 증가했다.

자산운용사가 고유재산을 투자해 거둔 증권투자손익도 크게 늘었다. 지난해 증권투자손익은 8519억원으로 전년(2595억원)의 3배 이상 불어났다.

전체 자산운용사 507개사 가운데 343개사(67.7%)가 흑자를 기록했다. 164개사(32.3%)는 적자를 냈다. 적자회사 비율은 전년(42.7%)보다 감소했다.

운용자산 규모도 큰 폭으로 증가했다. 지난해 말 기준 자산운용사의 운용자산은 1937조3000억원으로 전년 말보다 17.0%(280조9000억원) 늘었다.

펀드 수탁고는 1283조2000억원으로 23.1% 증가했다. 이 가운데 공모펀드 수탁고는 559조4000억원으로 35.7% 늘었고, 사모펀드 수탁고는 723조8000억원으로 14.9% 증가했다.

ETF 시장 성장세도 두드러졌다. 지난해 말 ETF 순자산가치(NAV)는 297조1000억원으로 1년 전(173조6000억원)보다 71.1%(123조5000억원) 급증했다.

투자일임계약고는 654조1000억원으로 전년 대비 6.5% 늘었다.

금감원은 “지난해 운용사가 국내 주가지수 상승 등에 힘입어 ETF 등 위주로 운용자산이 증가해 역대 최대 규모 수익을 냈다”면서도 “최근 중동 분쟁 등으로 시장지표 변동성이 확대됐다”고 분석했다.

그러면서 “펀드시장의 성장도 ETF에 크게 의존해 대형운용사 쏠림, 운용사 간 실적 격차 확대, 과당경쟁 등이 우려된다”며 관련 사안을 지속해 모니터링하겠다고 밝혔다.