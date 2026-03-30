2023년 9월 수숧 후 기량 저하 불안, 경계심 후유증 고백하기도

[헤럴드경제=조용직 기자] 게리 우들런드(미국)가 뇌종양 수술과 후유증을 이겨내고 6년 9개월 만에 PGA투어 5승째를 올렸다.

우들런드는 30일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 메모리얼 파크 골프코스(파70·7475야드)에서 열린 PGA투어 텍사스 칠드런스 휴스턴오픈(총상금 990만달러) 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 4개와 보기 1개로 3언더파 67타를 쳤다.

최종 합계 21언더파 259타를 기록한 우들런드는 2위 니콜라이 호이고르(덴마크)를 5타 차로 따돌리고 우승했다.

우들런드는 2019년 6월 메이저 대회인 US오픈 이후 6년 9개월 만에 PGA 투어 5승을 달성했다. 이 대회 우승 상금은 178만2000달러(약 26억8000만원)다.

만 41세인 우들런드는 2011년 PGA 투어 첫 승을 따냈고 2019년 US오픈 왕좌에 오르며 투어 정상급 선수로 자리매김했다.

그러나 30대 젊은 나이였던 2023년 뇌종양 진단을 받았다. 그해 9월 뇌 수술을 받고 2024시즌 투어에 복귀한 그는 26개 대회에서 11번 컷 탈락했고, ‘톱10’에 한 번밖에 들지 못했다.

하지만 뇌종양 수술을 받은 어려움에도 투어에 복귀한 점을 인정받아 2025년 2월 PGA 투어 커리지 어워드(Courage Award)를 수상했고 2025시즌에는 바로 이 휴스턴오픈에서 준우승을 차지하며 재기 가능성을 밝혔다.

우들런드는 이달 초 “수술로 종양을 완전히 없애지는 못했으며, 수술 후 불안감과 경계심 등으로 인해 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 진단을 받았다”고 밝혔다. 대회 도중 갑자기 울게 되거나 화장실에 숨는 상황도 발생했다는 것이다.

우들런드는 7번 홀(파3)은 7.5ｍ, 9번 홀(파3)은 9ｍ 가까운 긴 버디 퍼트를 넣으며 기세를 올렸다. 이 우승으로 작년에 나가지 못했던 마스터스 출전권도 따냈다.

한국 선수로는 김주형이 2언더파 278타로 공동 56위, 임성재는 1언더파 279타로 공동 60위를 각각 기록했다.

지난해 이 대회에서 우승한 교포 선수 이민우(호주)는 15언더파 265타, 공동 3위로 대회를 마쳤다.