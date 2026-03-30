전국 최초로 기초자치단체 차원에서 ‘이주단지 선 조성’ 지원…남성역 북측 역세권 활성화 사업에 시범 적용 지난 27일 동작구-동작주식회사-JP에셋자산운용㈜-㈜유창E&C-정비사업위원회 5자 협약 체결

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)는 재개발·재건축 사업의 최대 난제로 꼽히는 이주 문제를 근본적으로 해결하기 위해 전국 최초로 기초자치단체 차원에서 이주단지 조성을 지원한다.

구는 지난 27일 구청 비전회의실에서 ▲동작주식회사 ▲JP에셋자산운용㈜ ▲㈜유창E&C ▲남성역 북측 역세권 활성화 사업 정비사업위원회와 ‘이주주택 조성 업무협약’을 체결하고 이같이 밝혔다.

이번 협약은 구가 지난해 6월 수립·시행한 동작구형 개발사업 관리계획을 바탕으로 추진됐다.

해당 계획은 경사가 많은 지형적 한계를 극복하고, 구 전역의 신속하고 체계적인 개발을 유도하기 위한 정책적 로드맵으로 ▲평지화 설계 ▲이주단지 선 조성 ▲감정평가 개선 ▲임대소득자 보호 ▲신탁방식 도입 등의 내용을 담고 있다.

협약식에서 5개 기관은 ‘남성역 북측 역세권 활성화 사업(사당동 252-15 일원)’에 이주단지 선 조성을 시범 적용하기로 하고, 공동 협력체계 구축에 뜻을 모았다.

협약에 따라 구는 정책 방향 설정과 관련 법령 검토를, 동작주식회사는 이주주택 사업의 총괄 운영 및 임대 관리를 맡는다.

JP에셋자산운용㈜은 민간 투자 유치와 사업 펀드 및 SPC 금융 구조 설계를 담당하고, 정비사업위원회는 이주 수요 현황 공유와 연계 방안 협의를 지원한다.

특히, 시공사인 ㈜유창E&C는 모듈러주택의 선두 주자로, 공장에서 80% 이상 제작된 모듈유니트를 현장으로 운반 후 조립하는 방식을 적용해 공사 기간 단축과 건설 효율성 향상을 도모할 예정이다.

구에 따르면 이번 ‘이주주택 조성사업’은 10·15 부동산 대책 등 금융 규제 강화로 이주비 대출이 어려워진 상황에서, 공공의 지원을 통해 주민들의 이주 부담을 완화하는 데 목적이 있다.

특히 조합(사업시행자 등)에 별도의 비용 부담이 발생하지 않는 구조로, 권리 산정일 이후 거주한 세입자까지 포함하는 대책을 마련해 사회적 갈등을 줄이고 취약계층 보호는 강화할 방침이다.

구는 현재 매실주차장(상도동 335-7 일원) 부지를 활용해 약 30가구 규모의 이주주택을 조성하는 방안을 검토하고 있다. 이를 통해 정비사업 추진 일정에 맞춰 즉시 이주가 가능한 주택 공급 체계를 구축한다는 구상이다.

조성된 주택은 동작주식회사가 책임임차(마스터리스) 방식으로 운영해 안정적으로 이주 수요에 대응할 계획이다.

박일하 동작구청장은 “이주 문제는 재개발 사업 속도를 늦추는 가장 큰 걸림돌”이라며 “‘동작형 이주단지 모델’을 통해 공공이 재개발 이주를 적극 지원함으로써 정비사업 속도를 획기적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.