[헤럴드경제=여행선임기자] 신라 역사·자연·AI디지털 콘텐츠를 결합한 2만1175평 규모의 초대형 정원이 경주에서 오픈한다.

경주시는 사계절 식물원 동궁원에 조성된 ‘라원’이 4월 3일 정식 개장한다고 밝혔다.

경주시 경감로 233 일원에 들어선 라원은 총 6만8810㎡ 규모의 복합 문화정원으로, 전통 유산과 첨단 기술을 융합한 콘텐츠를 선보인다.

대표적인 것은 신라 설화 속 ‘신라 8괴’를 모티프로 한 야외 테마정원과 디지털 실내 전시관이다. 관람객은 스토리 라인에 따라 정원을 이동하며 몰입형 체험을 하고, 탐험 어플 ‘신라 8괴의 비밀’을 통해 인터랙티브 콘텐츠를 즐긴다.

지금의 경북 것이 맞는지, 대륙 연안에 있는 것이 맞는지 역사 복원 논란이 일고 있는 월성의 곡선을 모티프로 전시관 내부가 설계됐으며, 명화를 재해석한 AI 기반 ‘빛의 갤러리’와 디지털 정원이 조성돼 몰입감을 더한다. 빛의 시어터, 아르떼 뮤지엄 같은 몰입형 예술이다.

놀이카페, 시그니처 라운지, 블루밍 스튜디오 등 다양한 편의시설을 갖췄다.

공공성을 띤 문화시설임에도 입장료가 어른 1만6000원, 어린이 1만원으로 비싼 편이지만, 4월 한달 동안은 모두 7000원에 입장할수 있다.