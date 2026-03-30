모금액 22억7000만원 달성…목표 대비 120% 초과 성과 성금·성품 합산 역대 최대 실적…사랑의 온도탑 120도 기록 기부 1693건 참여…기업·단체·개인 나눔 이어져 유공구민 70명 표창…공동모금회·구청장 표창 수여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 지난해 11월부터 3개월간 진행한 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 모금 캠페인에서 역대 최고 모금액을 달성했다.

이번 캠페인을 통해 성금 7억3천만원, 성품 15억4천만원 등 총 22억7000만원 상당이 모금됐으며, 이는 당초 목표액 19억원을 120% 초과한 실적이다. 이에 따라 성북구 사랑의 온도탑은 120도를 기록했다. 경기 불황과 물가 상승 등 어려운 경제 여건 속에서도 기업, 단체, 개인 기부자의 참여가 이어졌고, 총 1693건의 기부가 접수됐다.

이번 성과는 지역사회 협력 속에서 이뤄졌다는 점에서 의미가 있다. 지난해 7월 1일 출범한 성북복지재단과의 협력을 통해 모금 시너지가 높아졌고, 성북구 20개동 지역사회보장협의체 위원장들이 홍보대사 역할을 맡아 현장에서 캠페인 참여를 이끌었다. 민관이 함께 참여해 나눔을 실천했다는 점에서 지역공동체의 연대와 협력 가치를 확인하는 계기가 됐다.

성북구는 캠페인 마무리를 기념하고 기부자에게 감사의 뜻을 전하기 위해 3월 26일 성북구청 4층 성북아트홀에서 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기 이웃돕기 유공구민 표창식’을 개최했다.

이날 행사에서는 총 70명의 기부자에게 표창이 수여됐다. 이 가운데 10명은 사회복지공동모금회 표창을, 60명은 성북구청장 표창을 받았다. 표창은 지역사회 나눔 실천에 기여한 기부자의 공로를 격려하고 나눔문화 확산을 위해 마련됐다.

성북구는 기부자 예우를 위해 구청 1층 후문 게시판과 지역 소식지 ‘성북소리’에 기부자 명단을 게시했다.

또한 총 1300여 명에게 감사서한문을 우편 발송하고, 구청과 각 동주민센터에 감사 현수막을 게시했다.

이승로 성북구청장은 “뜨거운 관심과 도움 덕분에 올해도 역대 최고 모금액을 달성할 수 있었다”며 “소외된 이웃을 위해 온기를 나눠주신 주민과 기업, 단체 관계자 여러분께 진심으로 감사드린다”고 말했다. 이어 “앞으로도 나눔과 연대의 가치를 바탕으로 더욱 따뜻한 성북을 만들어가겠다”고 밝혔다.

성북구는 앞으로 기부자 예우를 소통의 자리로 확대해 지속 가능한 나눔 생태계 조성에 힘쓸 계획이다.