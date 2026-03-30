소진공, 한국중소기업학회와 3월 27일 여의도 중기중앙회서 공동 포럼 ‘AI 산업 발전과 소상공인’ 주제로 생태계 변화와 대응 방안 집중 논의 학계·정책기관 관계자 100여명 참석…플랫폼·알고리즘·정책 설계까지 폭넓게 점검

[헤럴드경제=홍석희 기자] 소상공인시장진흥공단은 한국중소기업학회와 함께 지난 27일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 ‘2026년 한국중소기업학회 춘계학술대회 공동 학술포럼’을 개최했다고 30일 밝혔다.

이번 포럼은 ‘AI 산업 발전과 소상공인’을 주제로, 인공지능 산업 발전에 따른 소상공인 생태계 변화에 대응할 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 학계와 정책기관 관계자 등 약 100명이 참석했다.

포럼은 플레너리 세션과 학술 세션으로 나눠 진행됐다. 플레너리 세션에서는 디지털 플랫폼과 알고리즘 거버넌스 관점에서 본 소상공인의 변화, 민간 플랫폼의 디지털 전환이 지역상권에 미치는 영향 등에 대한 주제 발표가 이어졌다.

이후 열린 패널토론에서는 소상공인 정책 및 연구 분야 전문가들이 참여해 AI 시대 소상공인의 경쟁력 강화 방안과 정책 방향을 놓고 논의를 이어갔다. AI 확산이 유통, 플랫폼, 지역상권, 창업 환경에 미치는 영향과 함께 제도적 대응 필요성도 함께 짚었다.

소진공은 학술 세션에서 AI 기반 디지털경제 확산과 소상공인 혁신 방안, 소상공인 정책 기준 설계를 위한 산업특성지수(ISCI)와 매출 기준의 구조적 한계 분석, 소상공인 경제적 가치 측정 체계 구축 등에 대한 연구 결과를 발표했다. 이를 통해 변화하는 산업 환경에 맞춘 정책적 시사점을 도출했다는 설명이다.

이와 함께 배달 플랫폼 의존과 소상공인 성과 간 관계, AI 인재의 창업 의사결정 등 타 기관의 현장 중심 연구 결과도 공유됐다. 현장 변화와 정책 과제를 동시에 짚어보는 자리가 됐다는 평가다.

소진공은 앞으로도 학계와의 협력을 바탕으로 소상공인의 디지털 전환과 경쟁력 강화 지원을 이어갈 방침이다.