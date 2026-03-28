[헤럴드경제=민상식 기자] 가수 겸 배우인 나나(35)가 자택 침입 강도 사건 재판에 증인으로 나온다.

나나는 증인 출석과 관련해 “뭔가 많이 잘못된 것 같다”는 심경을 전했다.

28일 법조계에 따르면 의정부지법 남양주지원 제1형사부(부장판사 김국식)는 강도상해 혐의로 구속된 30대 남성 A 씨의 3차 공판을 다음달 21일 연다.

이번 재판에선 A 씨로부터 강도 피해를 본 나나와 그 모친이 증인으로 출석할 예정이다. 증인신문은 피해자 측 요청에 따라 비공개로 진행된다.

A씨는 지난해 11월 15일 오전 구리시 아천동 소재 나나의 주거지에 침입해 흉기로 나나와 그의 모친을 위협하며 돈을 뜯어내려고 했다.

나나 모녀는 몸싸움을 벌인 끝에 A씨를 제압하고 경찰에 신고했다. 이 과정에서 나나 모녀는 부상을 당했고, A씨도 턱부위를 다쳤다.

A 씨는 경제적 어려움이 가중되자 고급 주택단지가 있는 아천동을 범행 대상으로 삼은 것으로 파악됐다.

이후 법정에 선 A 씨는 나나 집에 침입한 사실은 인정하나, 강도 목적이 있었던 건 아니었다는 취지의 주장을 폈다.

한편, 나나는 28일 소셜미디어(SNS)에 “뭔가 많이 잘못된 것 같다”며 “법이 이렇다고 하니 따를 수밖에 없는 현실”이라고 밝혔다.

나나는 “잘 다녀오겠다”며 “다들 많이 걱정하는데 걱정하지 마시라. 잘하고 오겠다”고 적었다.

이어 “있는 그대로 사실만을 말할 것을 맹세한다. 당신이 연기를 얼마나 잘하는지 잘 보겠다”고 덧붙였다.