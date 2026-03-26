[헤럴드경제=문영규 기자] 음주 폭행과 고액 체납 등 연이은 물의를 빚은 방송인 이혁재씨가 국민의힘 청년 비례 의원 오디션 심사위원으로 임명돼 논란이 불거진 가운데 “비판은 앞으로도 있을 것”이라며 “겸허한 자세로 수용하겠다”는 입장을 밝혔다.

이씨는 26일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 국민의힘 광역의원 비례 청년 공개 오디션 본선에 심사위원으로 참석해 “오늘 저는 저를 향한 우려의 목소리, 또 기대의 시선을 모두 겸허한 자세로 안고 이 자리에 나왔다”고 운을 뗐다.

그는 “뒤에 계신 도전자 여러분과 같은 나이 때 저는 상상할 수 없을 정도의 대중의 사랑을 받는 방송연예인이었다”며 “그리고 한 번의 실수로 쌓아왔던 영광을 한 번에 잃는 경험도 해봤다”고 했다.

이씨는 “국민으로서 법적 책임을 다했고, 또 대중의 사랑을 받은 연예인으로서 도덕적 책임까지 다하며 살아왔다”며 “당시 어렸던 두 아들은 아빠의 잘못을 한 번도 원망하지 않았다”고 했다.

그러면서 “그렇게 16년이 흘러 제 아들 둘은 신성한 병역의 의무를 마치고 지금 20대 건장한 청년으로 대한민국의 일꾼으로 살고 있다”고도 했다.

또한 “저의 성공과 실패, 그리고 지난 인생 동안 싸운 모든 것을 다 쏟아부어 오늘 최선을 다해 심사에 임하도록 하겠다”고 덧붙였다.

대한민국이 실패한 청년들이 다시 일어날 수 있는 ‘기회의 나라’가 되어야 한다며 자신에 대한 비판여론에 대해서도 감수하겠다는 입장도 전했다.

이씨는 “누구나 실패할 수 있다. 하지만 아무나 그 실패를 딛고 일어날 수는 없다고 생각한다”며 “제가 사랑하는 조국, 자유대한민국은 실수하고 실패한 청년들이 다시 일어설 수 있는 기회의 나라가 돼야 한다고 생각한다”고 강조했다.

그는 “저를 향한 비판은 앞으로도 계속 있을 거다. 그때마다 겸허한 자세로 수용하겠다”면서도 “오늘만큼은 이 뒤에, 오늘 이 자리를 위해 준비한 청년들에게 카메라의 시선을 돌려 주시기 바란다”고 했다.

오디션에 참가한 청년들을 향해선 “청년 여러분, 실패할 수 있다. 실수할 수 있다”고 다독였다.

이씨는 “세계적인 의류 브랜드 나이키의 슬로건으로 오늘 말을 갈음하고자 한다”며 “저스트 두 잇(Just Do It). 지금 여러분이 하실 수 있는 걸 모두 이 자리에서 펼쳐 보이시기 바란다. 겸허한 자세로 경청하고 여러분의 도전을 최선을 다해 응원하겠다”고 했다.

국민의힘은 6·3 지방선거를 앞두고 ‘광역의원 비례 청년 오디션’을 추진, 당 조직부총장인 강명구 의원을 비롯해 조지연 의원, 송석우, 정준하, 김채수, 이혁재 등 6인으로 전문 심사위원단을 구성했다.

이씨는 과거 2010년 룸살롱 종업원 폭행 사건으로 연예계 활동을 전면 중단했으며, 2024년에는 2억원 이상을 체납해 고액 체납자 명단에 이름을 올려 일각에선 자격 논란이 일었다.

2021년에는 지인으로부터 빌린 수천만 원을 갚지 않아 사기 혐의로 피소된 바 있으며, 2017년에는 전 소속사와의 대여금 청구 소송에서 패소해 2억여원을 지급하라는 판결을 받는 등 지속적인 ‘빚투’ 논란에 휩싸였다.

당은 “정치권 인사에 국한하지 않고 대중성과 경쟁력을 종합적으로 평가하기 위해 다양한 분야의 외부 인사를 포함했다”며 임명 배경을 밝혔다.

국민의힘은 이혁재에 대해 인하대 기계공학 학사 출신의 MBC 공채 개그맨 겸 유튜버라고 소개했다.

또 ‘일요일일요일밤에’ ‘TV특종놀라운세상’ ‘KBS스펀지’ 등 MC를 거쳤고 학교폭력예방 홍보대사를 역임했다고 설명했다.

한편 국민의힘은 청년 오디션 본선 심사에서 예선 투표를 통과한 64명의 지원자를 평가할 예정이다.

이번 오디션에는 총 9만1413명이 참여한 것으로 알려졌다. 본선은 심사위원단 심사를 중심으로 진행되며, 결선은 오는 28일 서울 강서구 ASSA스튜디오에서 열린다. 최종 후보자는 심사위원단과 국민 배심원단이 함께 참여하는 심층 면접 결선을 통해 선발할 예정이다.