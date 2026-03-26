[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 김영대(30)와 이나은(27)의 열애설이 불거진 가운데, 양측이 “사실무근”이라고 반박했다.

26일 이나은의 소속사 나무엑터스 측은 “두 사람은 친한 친구 사이”라고 입장을 밝혔다. 김영대 소속사 아우터유니버스 관계자도 “사실무근”이라고 전했다.

앞서 스타투데이는 두 사람이 전날 서울 광진구 한 드럭스토어에서 데이트를 했다며 목격담을 전했다. 그러면서 두 사람의 열애설을 제기한 바 있다.

김영대는 지난 2017년 웹드라마 ‘전지적 짝사랑 시점 특별판’으로 데뷔한 뒤 드라마 ‘ 어쩌다 발견한 하루’, ‘펜트하우스’ 시리즈, ‘별똥별’, ‘금혼령’, ‘낮에 뜨는 달’, ‘손해 보기 싫어서’, ‘친애하는 X’ 등에 출연하며 인기를 얻었다.양측 소속사를 해당 보도를 부인하며 두 사람이 친구 사이임을 강조했다. 오는 4월 입대를 앞두고 있다.

이나은은 2015년 그룹 에이프릴로 데뷔한 뒤 ‘봄의 나라 이야기’, ‘라라리라라, ’예쁜 게 죄‘ 등의 곡을 발표했다. 또한 배우로도 활동하며 드라마 ’에이틴‘ 시리즈, ’어쩌다 발견한 하루‘, ’재벌X형사‘, ’아이쇼핑‘ 등에 출연했다.

두 사람은 2019년 방영된 드라마 ‘어쩌다 발견한 하루’에서 커플로 호흡을 맞춘 바 있다.