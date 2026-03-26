주총서 ‘한국형 버크셔 해서웨이’ 선포 자기자본투자로 혁신 기업 직접 투자 글로벌 유망 테크 기업 투자도 검토 중

[헤럴드경제=박성준 기자] 미래에셋생명이 인공지능(AI) 반도체 기업 ‘리벨리온’에 대한 투자를 확정하며, 보험과 투자를 결합한 새로운 비즈니스 모델 구축에 본격적으로 나선다고 26일 밝혔다.

미래에셋생명은 이날 열린 정기 주주총회에서 보험 본업과 자기자본투자(PI)를 결합한 ‘한국형 버크셔 해서웨이’ 모델을 핵심 전략으로 제시했다. 단순 자산 운용을 넘어 혁신 기업에 직접 투자해 지속 가능한 성장 동력을 확보하겠다는 구상이다.

주총 직후 열린 이사회에서는 국내 대표 AI 반도체(NPU) 설계 기업 리벨리온에 대한 투자 안건을 공식 의결했다. 미래에셋생명이 제시한 신성장 전략의 첫 실행 사례로, AI 반도체 분야의 기술 경쟁력을 선점하겠다는 의지를 보여준 셈이다.

김재식 미래에셋생명 부회장은 “올해 보험업의 한계를 넘어 ‘한국형 버크셔 해서웨이’ 모델을 안착시키는 변화의 원년이 될 것”이라며 “리벨리온 투자를 시작으로 AI 인프라 등 혁신 기술 포트폴리오를 지속 확대해 기업 가치를 높이겠다”고 말했다.

미래에셋생명은 앞으로 세계 시장으로도 투자 범위를 넓힐 계획이다. 미래에셋생명 관계자는 “미국을 비롯한 글로벌 유망 테크 기업에 대한 투자 검토가 활발히 진행 중”이라며 “조만간 구체적인 글로벌 투자 성과를 가시화할 수 있을 것”이라고 말했다.