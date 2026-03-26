모범선행, 반다비(장애 극복), 학력향상, 문화예술 체육진흥, 글로벌리더, 다누리(다문화가정 및 국제문화 이해) 부문

[헤럴드경제=박준환 기자]동두천시가 ‘제17회 동두천시 청소년상’ 후보자를 4월 24일까지 추천 접수한다.

‘동두천시 청소년상’은 매년 5월 청소년의 날을 맞아 건전한 청소년 육성에 기여하고자 모범적인 생활을 통해 타의 귀감이 되는 청소년에게 수여된다.

이번 상의 시상 분야는 총 7개 부문으로 ▷모범선행 ▷반다비(장애 극복) ▷학력향상 ▷문화예술 ▷체육진흥 ▷글로벌리더 ▷다누리(다문화가정 및 국제문화 이해)이며, 각 부문별 초·중등부 1명씩, 고등·일반 1명씩 총 14명을 시상할 계획이다.

추천 대상은 동두천시 관내에 거주하는 9세 이상 24세 이하 청소년으로, 7개의 선발 부문에 맞춰 학교장, 청소년 관련 단체장, 동 행정복지센터장 등의 추천을 받아 신청할 수 있다.

동두천시는 접수된 후보자들을 대상으로 공적조사 및 현지확인, 심사위원회의 심사를 거쳐 부문별 수상자를 선정하며, 5월 16일 열리는 동두천시 청소년의 날 기념식에서 표창을 수여할 예정이다.

신청 양식과 자세한 사항은 동두천시 누리집 일반공고에서 확인할 수 있다.