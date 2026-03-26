[헤럴드경제=박연수 기자] 서울 강남구 BGF사옥에서 26일 열린 제9기 정기주주총회에서 민승배 BGF리테일 대표가 재선임됐다.

BGF리테일은 주주총회에서는 민 대표의 사내이사 재선임 등 모든 안건이 원안대로 의결됐다고 밝혔다. 안건은 제9기 재무제표 승인, 집중투표제 배제 조항 삭제 등 정관 일부 변경, 사내이사 민승배·이윤성 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신현상 선임, 이사 보수 한도 승인 등이다.

이날 민 대표는 “사고의 전환과 판매 중심 사업 구조로의 변화를 통해 고객이 CU를 방문할 더 많은 이유를 만들겠다”며 “새 카테고리 발굴과 기존 카테고리의 전문성 강화를 동시에 추진하고, 도심형 대형 점포를 통해 온라인과 배달 거점을 구축하겠다”고 말했다.

데이터와 기술 기반의 업무 전략 강화 방침도 공개했다. 민 대표는 “현장, 마케팅, 물류 등 전 영역에 걸쳐 AI(인공지능) 역량을 내재화할 것”이라며 “실제 업무에 적용하고 성과를 도출하기 위한 전사적 연구·개발에 착수하겠다”고 설명했다.

글로벌 진출 가속화도 약속했다. 민 대표는 “글로벌 시장에서는 ‘하이퍼 로컬라이제이션’(초현지화)을 키워드로 이미 진출한 4개국에 대한 맞춤형 전략을 수립하고, 신규 국가 진출을 계속해 나가겠다”고 전했다.