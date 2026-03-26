한양대학교 구리병원과 ‘퇴원 환자 통합 돌봄 지원 업무협약’ 체결

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시가 입원 치료 후 퇴원(예정) 환자의 안정적인 지역사회 복귀를 지원하기 위해 한양대학교 구리병원과 ‘퇴원 환자 통합 돌봄 지원 업무협약’을 지난 25일 체결했다.

이번 협약은 치료를 마친 환자가 퇴원 이후에도 의료·요양·돌봄 공백 없이 지역사회에서 안정적으로 생활할 수 있도록 협력체계를 구축하는 데 목적이 있다. 특히 재입원 위험이 큰 고령자와 돌봄이 필요한 대상자에게 맞춤형 서비스를 연계해 재가 생활을 실질적으로 지원할 계획이다.

협약에 따라 양 기관은 ▷퇴원(예정) 환자 중 통합 돌봄 대상자 발굴 및 연계 ▷의료·요양·돌봄 서비스 정보 공유 ▷지역 내 복지·건강 자원 연계 ▷대상자 사례 관리 및 사후관리 지원 등에 상호 협력하기로 했다.

구리시는 읍면동과 통합 돌봄 전담 인력을 중심으로 대상자의 건강 상태와 돌봄 욕구를 종합적으로 평가해 방문 의료, 장기 요양, 재가복지서비스 등 필요한 자원을 신속히 연계할 방침이다.

백경현 구리시장은 “병원 치료 이후 발생하는 돌봄 공백은 재입원과 가족 부담으로 이어질 수 있다”며 “이번 협약을 계기로 의료기관과의 협력을 강화해 시민이 안심하고 지역사회에서 생활할 수 있는 통합 돌봄 체계를 더욱 촘촘히 구축해 나가겠다”고 밝혔다.

구리시는 앞으로도 지역 내 의료기관과의 협력을 지속 확대해 의료·요양·돌봄이 유기적으로 연계되는 지역 중심 통합지원 체계를 강화해 나갈 계획이다.