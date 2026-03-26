거제사업장 찾아 노사 간담회…임금·복지 격차 해소·청년 유입 논의 104억 ‘상생협력 패키지’ 추진…“청년 친화 일터로 재도약 지원”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 조선업 호황 국면을 계기로 원·하청 간 격차 해소와 상생협력을 통한 산업 재도약에 본격 나섰다. 임금·복지 개선과 청년 유입 확대, 안전 강화 등을 묶은 ‘상생 모델’을 통해 조선업을 지역경제 핵심 산업으로 키우겠다는 구상이다.

김영훈 고용노동부 장관은 26일 경남 거제 한화오션 사업장을 방문해 조선소 현장을 점검하고 원·하청 노사 관계자들과 간담회를 열었다.

이번 방문은 최근 수주 호황을 맞은 조선업의 회복 흐름 속에서 현장의 애로를 점검하고, 지속 가능한 산업 생태계 구축 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

김 장관은 약 30분간 작업 현장을 둘러보며 협력업체 근로자의 근로조건과 산업재해 예방 체계, 숙련 인력 확보 상황 등을 집중 점검했다.

이어 열린 간담회에서는 ▷원·하청 간 공정 거래 구조 정착 ▷임금 및 근로조건 개선 ▷청년층 유입 확대 ▷숙련 인력 양성 및 고용 안정 방안 등이 주요 의제로 논의됐다. 참석자들은 조선업이 성장 궤도에 재진입한 만큼 상생 기반 구축이 필수적이라는 데 공감했다.

김 장관은 “원·하청이 함께 성장하는 상생 모델이야말로 조선업 르네상스를 견인할 핵심 동력”이라며 “현장의 자발적 협력 노력을 제도적으로 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

정부는 이를 위해 올해 104억원 규모의 ‘조선업 상생협력 패키지’를 신설했다. 협력사 신규·재직자 공제사업과 채용 장려금, 정주여건 개선, 안전보건 관리 강화 등을 지원해 원·하청 간 격차 완화를 유도한다.

또 부산에 해양산업 특화 고용센터를 지정하고, 원청·지역대학과 연계한 공동훈련센터를 통해 숙련 인력 양성도 확대할 계획이다.

특히 정부는 조선업을 ‘힘들고 위험한 산업’이라는 기존 인식에서 벗어나 AI 기술과 숙련이 결합된 ‘청년 친화적 일자리’로 전환하는 데 정책 역량을 집중할 방침이다.

아울러 원·하청이 공동으로 책임지는 안전 체계를 구축하고, 디지털 기반 안전관리 시스템 도입 등을 통해 중대재해 예방도 강화한다는 계획이다.

정부는 이번 간담회에서 수렴된 현장 의견을 토대로 관계부처 및 업계와 협력해 조선업을 청년 일자리 창출과 지역경제 활성화를 이끄는 핵심 산업으로 육성해 나갈 방침이다.