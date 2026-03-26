[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)가 인류의 마지막 미개척지이자 새로운 글로벌 항로의 요충지인 북극권 진출을 위해 본격적인 행보를 시작했다.

BPA는 24일(현지시각) ‘북극의 관문’으로 불리는 노르웨이 트롬쇠에서 항만, 지자체, 국제기구 사무국을 잇달아 방문하며 북극권 국가들과의 실질적인 협력 체계 강화에 나섰다.

BPA는 노르웨이 북부 최대 도시의 연중 부동항인 트롬쇠항을 방문해 ‘지속 가능한 북극항로 활용을 위한 협력 MOU’를 체결했다. 이번 협약은 양 항만 간의 정보 교환과 항만 운영 경험 공유 등 구체적인 이행 방안을 협의하는 실무적 동맹의 성격을 띠고 있다.

트롬쇠항은 북극이사회와 북극경제이사회 사무국이 위치한 전략적 요충지이며, 이번 협력은 부산항이 친환경 북극항로 운항을 위한 국제 네트워크를 구축하는 데 있어 중추적인 역할을 할 것으로 전망된다.

송상근 부산항만공사 사장은 현장에서 북극권 국가들과의 공고한 파트너십을 강조했다. 송 사장은 “지속 가능한 북극항로를 위해서는 탈탄소 전환, 안전 확보, 지역사회 포용성이라는 3대 원칙이 통합된 해운 생태계 구축이 필요하다”라며 “이번 방문을 계기로 협력 체계를 더욱 공고히 하여 부산항이 북극항로 시대를 선도할 수 있는 기반을 지속적으로 확대하겠다”고 밝혔다.

BPA는 앞으로도 글로벌 협력 네트워크를 지속적으로 강화하여 북극항로 시대의 핵심 거점으로 도약할 계획이다.