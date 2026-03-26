한국전력공사 양평지사, 한전MCS㈜양평지점과 업무협약 체결

[헤럴드경제=박준환 기자]양평군이 지난 25일 한국전력공사 양평지사(지사장 이주헌) 및 한전MCS㈜양평지점(지점장 박진희)과 복지사각지대 상시 발굴 체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 지역 내 위기가구를 조기에 발견하고 신속하게 지원으로 연계하기 위한 민관 협력 기반의 복지안전망을 구축하고자 추진했으며, 협약식에서는 현장 검침원 16명을 명예사회복지공무원으로 위촉했다.

이주헌 한국전력공사 양평지사장은 “지역 주민과 밀접하게 접촉하는 업무 특성을 살려 위기가구 발굴에 적극 참여하고, 지역사회 안전망 강화에 힘을 보태겠다”고 말했다.

박진희 한전MCS㈜ 양평지점장은 “전력 검침과 설비 점검 등 현장 중심 업무 수행 과정에서 생활 곤란, 안전 취약, 돌봄 공백 등 위기 징후를 세심히 살피며 명예사회복지공무원으로서 책임감을 가지고 역할을 충실히 수행하겠다”고 전했다.

전진선 양평군수는 “주민 생활과 가장 가까운 현장에서 활동하는 인력이 복지사각지대 발굴에 함께하게 되어 의미가 크다”며 “앞으로도 민관 협력을 통해 위기가구를 선제적으로 발굴하고, 촘촘한 복지안전망을 구축해 나가겠다”고 말했다.

협약에 따라 양평군은 제보된 위기가구에 대해 신속한 현장 확인과 상담을 실시하고, 긴급 지원 및 맞춤형 복지 서비스 연계 등 적극적인 지원을 추진할 계획이다.