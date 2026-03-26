아음속 무인표적기 국산화 개발 과제 2028년 실전 배치 가능한 수준 목표

대한항공이 고속 무인표적기에 고도의 인공지능(AI) 기술을 탑재해 군집제어 및 임무 자율성을 극대화하는 차세대 무인기 개발에 속도를 낸다.

대한항공은 지난 25일 대전 유성구 대전컨벤션센터(DCC)에서 방위사업청(방사청), 해군, 공군, 국방기술진흥연구소 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 ‘아음속 무인표적기 국산화 개발 과제’ 체계요구조건검토회의(SRR)를 성료했다고 26일 밝혔다. 지난해 11월 대한항공이 방사청의 해당 과제를 수주한 이후 4개월간 연구·개발을 거쳐 나온 결과다.

이번 과제는 아음속 무인표적기 기체, 조종·통제 장비, 발사대 등 핵심 구성품을 국산화하며 해외 구매 표적기를 대체하는 것이 핵심이다.

업계에서는 대한항공이 이번 SRR을 통해 독보적인 무인기 설계 역량을 다시 한번 입증했다는 평가가 나온다.

대한항공이 개발 중인 고속 무인표적기는 국내 최고 수준인 마하 0.6(시속 약 735㎞)급의 비행 성능을 자랑한다. 고난도의 고속 비행 제어 기술이 요구되는 만큼, 대한항공은 그간 축적한 무인기 개발 노하우를 총동원해 내년까지 시제기 출고 및 초도비행을 완료할 계획이다.

대한항공은 고속 무인표적기에 고도의 AI 기술을 탑재해 군집제어 및 임무 자율성을 극대화할 전망이다.

서재근 기자