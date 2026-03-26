정부가 27일 0시를 기해 2차 석유 최고가격 고시를 시행한다. 현재 적용 중인 1차 최고가격은 정유사 공급가 기준 보통휘발유 ℓ당 1724원, 경유 1713원, 실내 등유 1320원이나 2차 고시는 인상이 불가피해 보인다. 26일 오전 서울 서초구 만남의 광장 휴게소 내 주유소에서 기름값이 오르기 전에 주유를 하려는 차량이 줄지어 서있다. 임세준 기자
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입력 2026-03-26 11:32:31
정부가 27일 0시를 기해 2차 석유 최고가격 고시를 시행한다. 현재 적용 중인 1차 최고가격은 정유사 공급가 기준 보통휘발유 ℓ당 1724원, 경유 1713원, 실내 등유 1320원이나 2차 고시는 인상이 불가피해 보인다. 26일 오전 서울 서초구 만남의 광장 휴게소 내 주유소에서 기름값이 오르기 전에 주유를 하려는 차량이 줄지어 서있다. 임세준 기자
“삼성전자, 더 살까?” 중동사태에도 부자는 기회 엿본다 [큰손 따라잡기]
최근 글로벌 금융시장은 다시 한번 지정학적 리스크의 영향을 크게 받았다. 중동지역에서 긴장이 급격히 고조되면서 국제유가가 빠르게 상승했고, 글로벌 증시는 일제히 흔들렸다. 국내 증시 역시 예외는 아니었다. 코스피 지수는 단기간에 큰 폭의 조정을 겪으며 투자심리가 급격히 위축됐다. 이후 일부 반등이 나타나긴 했지만 시장은 아직 이전 수준을 완전히 회복하지 못
“40대 임신이 최고”…15살 연하男 아이 임신한 女배우 근황
[헤럴드경제=김주리 기자] 영국 배우 시에나 밀러(44)가 셋째 출산을 앞둔 근황과 관련해 “40대에 임신하는 것이 최고라고 생각한다”고 말했다. 지난 23일(현지시간) 공개된 미국 여성잡지 글래머와의 인터뷰에서 시에나 밀러는 “40살쯤 되면 ‘난 내가 어떤 사람인지 대충 알겠어. 남들이 뭐라고 생각하든 신경 안 써’라는 생각이 든다“며 ”훨씬 더 현실적인 사람이 된 것”이라고 했다. 그는 현재 두 딸을 두고 있으며 셋째를 임신 중이다. 첫째 딸은 2011~2015년 교제한 4살 연하 배우 톰 스터리지와의 사이에서 2012년 태어났다. 이어 2022년부터 15살 연하 배우 올리 그린과 열애하며 2023년 둘째를 낳았고, 지난해 셋째도 임신해 출산을 앞두고 있다. 시에나 밀러는 “30대는 정말 혼돈의 시기 같다. ‘이제 정착하고 싶다. 아이도 갖고 싶다’ 이런 생각들이 머릿속을 맴돈다”면서 “지금은 정신없이 이것저것 하고 싶은 충동에 휩싸이지 않고, 밤 9시에 침대에 누워 책을 읽는
“한 층을 통째로 샀대” 정몽준·하정우·싸이 200억 집, 얼마나 부자가 살길래 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 용산구 이태원동 260-199에 위치한 하이엔드 주택인 ‘어퍼하우스 남산’은 건폐율과 용적률은 각각 52.68%, 140.37%로 쾌적한 주거 환경을 갖췄으며 서울 최고의 명당으로 꼽히는 남산 소월길에 자리해 경리단길, 남산공원, 이태원 야경 등을 한눈에 볼 수 있는 입지다.
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.