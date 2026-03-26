정부가 27일 0시를 기해 2차 석유 최고가격 고시를 시행한다. 현재 적용 중인 1차 최고가격은 정유사 공급가 기준 보통휘발유 ℓ당 1724원, 경유 1713원, 실내 등유 1320원이나 2차 고시는 인상이 불가피해 보인다. 26일 오전 서울 서초구 만남의 광장 휴게소 내 주유소에서 기름값이 오르기 전에 주유를 하려는 차량이 줄지어 서있다. 임세준 기자


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