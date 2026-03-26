재무 유연성 확보 위한 정관 개정 “NCM∙LFP 투트랙 전략으로 중장기 성장 가속”

[헤럴드경제=서재근 기자] 엘앤에프가 25일 대구 본사에서 제26기 정기 주주총회를 개최했다고 26일 밝혔다.

엘앤에프는 당일 주주 대상 감사·영업·내부회계관리제도 운영 실태를 보고하고 ▷재무제표 승인 ▷자본준비금의 이익잉여금 전입 ▷정관 일부 변경 ▷이사 선임 ▷이사 보수한도 승인 등 총 8개 안건을 상정했으며, 전 안건이 원안대로 승인됐다.

엘앤에프는 사업 영역 확장과 자본 운용 유연성 확보, 이사회 독립성 및 운영 효율성 제고를 위해 정관 일부를 개정했다. 구체적으로 ▷지적재산권 관리·라이센스업 추가 등 사업목적 확대 ▷리튬인산철(LFP) 증설 등 중장기 설비투자 대응을 위한 발행예정주식 총수 및 사채 발행한도 조정 ▷독립이사 비중 등 이사회 운영 기준 정비 ▷상법 개정 사항 반영 등이 포함됐다.

이날 주주총회에서는 류승헌 엘앤에프 최고재무관리자(CFO)가 재무 분야 전문성을 바탕으로 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대돼 사내이사로 신규 선임됐다. 박기선 사외이사는 재선임을 통해 글로벌 사업 및 조직 운영 경험을 바탕으로 해외 사업 전략과 거버넌스 강화를 이어갈 예정이며, 김경희 사외이사는 세무·회계 전문성을 기반으로 내부 견제와 경영 투명성 제고에 기여할 것으로 예상된다.

엘앤에프는 올해 삼원계(NCM)와 LFP를 축으로 한 투트랙 성장 체계를 기반으로 본격적인 성장 궤도 진입을 추진할 계획이다.

NCM 분야에서는 역대 최대 판매량을 기록한 울트라 하이니켈 NCMA95의 단독 공급 지위를 바탕으로 46파이 배터리 출하 확대와 북미 시장 공략을 본격화하고, 가동률 상승에 따른 물량 성장과 수익성 개선을 동시에 추진할 계획이다.

LFP 사업은 다수 고객사와의 공급 협의를 기반으로 ESS를 넘어 전기차 및 AI 데이터센터 등으로 적용 범위를 확대하는 한편, 확정된 수요를 기반으로 추가 증설을 통해 중장기 성장 기반을 강화해 나간다.

아울러 전고체 배터리 등 차세대 소재 개발과 로보틱스·우주·방산 등 신규 애플리케이션 확장을 통해 미래 성장 동력 확보에도 속도를 낼 예정이다.

허제홍 엘앤에프 대표이사는 “지난 2년간 글로벌 전기차 수요 둔화 속에서도 탁월한 기술력과 선제적 투자를 바탕으로 성장 기반을 구축했으며, 2025년 4분기 매출과 영업이익 모두 업계 1위를 달성했다”고 밝혔다.

이어 “올해는 캐즘을 넘어 새로운 성장 국면에 진입하는 전환점”이라며 “NCM과 LFP 두 개의 성장 엔진을 바탕으로 2026년 역대 최대 출하량을 달성하고 주주가치 제고를 실현하겠다”고 말했다.