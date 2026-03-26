16개 구·군 재고 현황 긴급 점검 “최소 6개월~최대 16개월 비축분 확보”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 중동전쟁에 따른 유가상승으로 종량제봉투 수급 불안정 및 가격상승 우려가 높아진 가운데 부산시가 시내 16개 구·군의 재고현황 긴급점검 결과를 밝히며 시민불안 해소에 나섰다.

부산시는 16개 구·군을 대상으로 종량제봉투 물량 전수조사를 실시한 결과 최소 6개월에서 최대 16개월 이상 비축분을 확보하고 있어 수급에 문제가 없는 것으로 확인했다고 26일 밝혔다.

시는 중동정세가 안정될 때까지 시민 불안심리로 인한 일시적 수요증가와 사재기를 방지하기 위해 구·군과 함께 비상 관리체계를 가동한다.

비상대책반을 구성해 종량제봉투 수급상황을 상시 모니터링하고, 안정적 공급이 이뤄지도록 지속적으로 관리할 계획이다. 특히 각 구·군의 비축량을 매일 확인해 공급이 늦어지지 않도록 하고, 사재기와 비정상적 판매행위 감시를 강화한다. 필요시 1인당 구매량 제한 등 탄력적 관리도 검토 중이다.

시 관계자는 “종량제봉투 가격은 각 구·군 조례로 정하고 있어 시장상황에 따라 바로 인상되지 않는다”며 “근거없는 가격 인상설에 현혹되지 말고 과도한 구매를 자제해 줄 것”을 당부했다.

한편 기후에너지환경부의 ‘2024년 전국 폐기물 발생 및 처리 현황’에 따르면 부산시의 생활폐기물 물질재활용률은 52.5%로 전국 평균(35.7%)을 크게 상회해 높은 수준의 자원순환 성과를 보였다.

부산시는 “현재의 성과에 안주하지 않고, 2030년 ‘생활폐기물 직매립 금지’ 대비와 근본적인 플라스틱 감축을 위해 ‘부산형 탈플라스틱 로드맵’ 수립에 박차를 가하겠다”고 밝혔다.