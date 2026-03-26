15개 지방경총, 4800여 개 회원기업 노사에 요청

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국경영자총협회는 출퇴근 대중교통 이용, 적정 실내온도 준수, 승용차 5부제 실시 등을 통해 에너지 위기 극복에 적극 동참해 줄 것을 전국 15개 지방경총과 4800여 개 회원기업 노사에 요청했다고 26일 밝혔다.

경총 관계자는 “최근 중동 전쟁으로 에너지 수급 불안이 지속되고, 정상화 시점을 예측하기 어려워 국민 생활 불편과 기업 생산활동 차질이 우려된다”며 “현 상황에서 최선의 방안은 국민과 기업의 자율적인 에너지 절약”이라고 강조했다.

먼저 경총은 임직원의 업무 상황, 출퇴근 거리 등 여건에 맞춰 승용차 5부제 등을 자율 실시하고, 대중교통 이용을 적극 장려한다. 아울러 사무실 등에서 불필요하게 과도한 냉난방 기기 운전을 자제하고, 적정 실내 온도를 유지한다는 방침이다.

또한, 업무 종료 이후 사무실이나 회의공간 소등, 개인 사무기기(PC, 프린터 등) 전원 끄기에 동참하고, LED 조명 등 고효율 에너지 기자재 인증제품 활용을 늘리고, 사내 카페와 식당 등에서 일회용품 사용 자제, 개인 음용 컵 활용을 장려한다.

경총은 이 외에도 업종 특성, 기업 여건에 맞춰 다양한 방안을 통해 에너지 위기 극복을 위해 노력해 달라고 요청했다.

특히, 경총은 에너지 절약은 기업뿐 아니라 근로자의 적극적인 동참이 필요하다며 근로자와 노동조합의 적극적인 협조를 당부했다.