‘비스포크 AI 콤보’ 세탁 용량 25kg, 건조 용량 20kg 국내 최대 용량에 세탁·건조 69분만에 “삶의 질 혁신”으로 신혼부부 최애 등극

[헤럴드경제=박지영 기자] “맞벌이 부부로 전날 저녁에 세탁기에 세탁물을 넣어두고 아침에 정리만 하면 되니 삶의 질이 엄청 올라갑니다.”

삼성전자가 하드웨어 혁신과 고도화된 인공지능 기능을 집약한 ‘비스포크 AI 콤보’를 출시했다고 26일 밝혔다. 최근 세탁기는 냉장고보다 먼저 선택하는 ‘신혼 가전’으로, 편리성과 AI홈 수요가 높은 신혼부부가 주요 타깃이다.

신제품은 세탁 용량 25kg, 건조 용량 20kg으로 국내 일체형 세탁건조기 가운데 최대 용량을 구현했다.

특히 건조에 방점을 두고 많은 양의 세탁물도 안정적으로 건조할 수 있도록 메인 열교환기에 ‘부스터 열교환기’를 추가해 전작 대비 건조 용량을 2kg 더 끌어올렸다.

탈수 단계부터 내부 온도를 끌어올리는 ‘프리히트(Pre-heat)’ 방식을 적용해 ‘쾌속 코스’ 기준 세탁과 건조를 69분 만에 완료할 수 있다.

전작 대비 10분, 2024년형 모델보다는 30분 단축된 수준이다. 일주일이면 약 1시간 30분, 1년이면 78시간, 즉 3.3일의 시간을 절약할 수 있는 혁신이다. 전체 건조 시간을 줄이면서 최대 35% 소비 전력량까지 감축할 수 있다.

AI 기능도 대폭 강화됐다. 대규모 언어 모델 기반 ‘빅스비’를 탑재해 자연어로 제품 제어와 정보 확인이 가능하며, 옷감의 무게·종류와 오염도를 분석해 최적의 코스를 수행하는 ‘AI 맞춤+’, 진동과 소음을 줄이는 ‘AI 진동소음 저감 시스템’도 갖췄다.

건조가 끝난 후 자동으로 문을 열어 습기를 제거하고, 송풍 기능까지 갖춘 ‘오토 오픈 도어+’ 기능으로 도어가 닫혀있을 때 대비 최고 38%까지 내부 속도를 낮출 수 있다. 원터치 필터 분리기로 먼지 날림 걱정없이 간편하게 필터 청소도 가능하다.

신모델은 다크스틸, 실버스틸, 그레이지, 화이트, 블랙캐비어 등 5가지 색상으로 출시되며 가격은 319만9000원부터 429만9000원까지다.

삼성전자 일체형 세탁건조기 ‘비스포크 AI 콤보’는 출시 2년 만에 필수 가전으로 자리잡으며 지난해 말 기준 글로벌 매출은 전년 대비 50%, 국내 매출은 36% 성장했다. 신혼부부 구매 비중은 2024년 35%에서 2025년 46%로 상승, 올해는 60%를 넘을 것 같다는 관측도 나오고 있다.

임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 “‘비스포크 AI 콤보’는 강력한 성능과 혁신적인 AI 기능으로 시장을 선도하며 특히 신혼가전 구매 시 가장 먼저 선택하는 가전으로 자리매김했다”며 “신혼부부의 더 나은 삶을 지원하는 다양한 제품과 서비스, 혜택을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

삼성전자는 신제품 출시와 함께 신혼부부 대상 혜택도 확대한다. 삼성닷컴에 혼수 전용 플랫폼을 구축하고 전국 삼성스토어에서 전문 컨설팅 서비스를 제공한다. 웨딩 전문 스토어를 지역까지 확장, 가전과 웨딩 컨설팅을 결합한 원스톱 서비스도 순차적으로 확대할 계획이다.

이와 함께 ‘AI 구독클럽’을 통한 맞춤 설치 및 재설치 서비스, 멤버십 포인트 제공, 무상수리 기간 연장 등 다양한 구매 혜택을 마련했다. 제휴 카드 할인과 여행 상품권 추첨 등 프로모션도 함께 진행된다.