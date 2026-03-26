[헤럴드경제=김보영 기자] 중국 남서부 쓰촨성에서 세계에서 두 번째로 큰 규모의 경희토류 매장량이 발견됐다.

24일 중국 관영 글로벌타임스 등에 따르면 중국 천연자원부는 쓰촨성 몐닝현 마오뉴핑 광산 지역에서 희토류 광물 자원 검증 및 탐사 프로젝트를 통해 대규모 희토류 매장량을 확인했다고 밝혔다.

이번 탐사를 통해 추가 확인된 희토류 산화물(REO)은 총 966만5600톤에 달한다. 기존 추정치 대비 2배 이상 늘어난 규모로, 이는 기존 매장량의 300% 이상 증가한 수치다.

이 같은 발견으로 해당 지역은 중국 네이멍구자치구의 바이윈어보에 이어 세계 2위 규모의 희토류 광산으로 올라섰다고 매체는 전했다. 희토류 산화물은 자성 재료, 형광 재료 등 다양한 분야에 사용되며, 전기차, 반도체, 방산 등 첨단 산업에 필수적인 핵심 자원으로 꼽힌다.

마오뉴핑 광구에서는 플루오라이트(형석) 2713만5000t, 바라이트(중정석) 3722만7700t의 등 초대형 규모의 부수 자원도 함께 발견됐다. 플루오라이트는 재생 불가능한 자원으로서 산업용 불소의 원료로 사용되며, 바라이트는 석유 시추나 의료용 엑스레이 등에 활용된다.

중국 산업 전문가들은 이번 발견이 경희토류 자원 안보를 강화하고 전략적 신흥 산업 발전에 자원 기반의 안정성을 제공할 것으로 평가했다.

광물 전문가 우천후이는 “핵심 광물에 대한 전 세계적 수요가 증가하고 공급망 안보가 주요 경제국들의 최우선 과제가 되고 있는 상황에서 이번 발견은 매우 중요한 의미를 지닌다”고 말했다．