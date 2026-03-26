코엑스서 전 세계 컨퍼런스 ‘AI 투어 서울’ ‘프론티어 전환’ 가속화·전방위 지원 약속 코파일럿 성과·M365 웨이브 최신 기능 소개 KT·현대백화점 등 국내 기업 혁신 사례 발표

[헤럴드경제=차민주 기자] “지능형 설루션을 통해 한국 기업이 인공지능(AI) 혁신을 주도하는 프론티어 기업으로 성장하도록 지원하겠습니다.”

26일 스콧 거스리 마이크로소프트 클라우드 및 AI 수석 부사장은 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 ‘AI 투어 서울’에 참석해 이같이 밝혔다. 그러면서 “프론티어 전환은 초기 AI 도입 단계를 넘어, 비즈니스 운영 방식을 근본적으로 재설계하는 핵심 동력이 될 것”이라고 덧붙였다.

AI 투어 서울은 마이크로소프트가 전 세계 주요 도시를 순회하며 개최하는 AI 컨퍼런스다. 이날 마이크로소프트는 ‘대한민국의 AI 프론티어 구축’을 위한 프레임워크를 공개하고, 파트너십 기반의 전방위 지원을 약속했다.

조원우 한국마이크로소프트 대표는 “AI 전환은 더 이상 도입 여부의 문제가 아니라, 이를 어떻게 측정 가능한 비즈니스 성과로 연결하느냐다”라며 “오늘 공개된 혁신 사례와 세션을 통해 ‘실행 중심의 로드맵’에 대한 인사이트를 얻길 바란다”고 말했다.

마이크로소프트는 한국의 프론티어 전환을 위한 핵심으로 ‘지능에 대한 접근성’을 꼽았다. 이에 따라 자사의 지능형 에이전트 설루션을 통해 국내 기업들이 실제 성과를 도출할 수 있도록 지원한단 방침이다.

지능형 에이전트 기능이 강화된 코파일럿 최신 업데이트도 소개됐다. 우선 마이크로소프트 ‘365 웨이브 3’는 업무 IQ를 기반으로 워드, 엑셀, 파워포인트 등 주요 앱 내에서 업무 맥락을 반영한 개인화 에이전트 경험을 제공한다. 또 코파일럿 코워크는 사용자가 목표를 제시하면 이메일, 일정, 문서 등 M365 앱 전반의 데이터를 통합, 여러 단계의 업무를 실행해 준다.

전 세계 코파일럿 도입 현황도 발표했다. 마이크로소프트에 따르면 현재 코파일럿을 채택한 포춘 500대 기업 비중은 90%를 넘어섰다. 유료 이용자 수는 전년 대비 160% 이상, 일일 활성 사용자 수는 10배 증가했다. 3만5000명 이상 대규모 도입 기업 수도 3배 늘어났다.

마이크로소프트는 오는 5월 1일 새로운 통합 엔터프라이즈 플랜인 ‘마이크로소프트 365 E7(프론티어 스위트)’를 공개할 예정이다. 이는 기존 E5 플랜에 코파일럿과 에이전트 365를 결합한 제품군이다. 엔트라, 디펜더, 인튠, 퍼뷰 등 마이크로소프트의 주요 보안 설루션이 포함됐다.

또 국내 고객·파트너사들의 혁신 사례가 대거 공개됐다. KT, 현대백화점그룹, 연세대학교의료원, 리얼월드(RLWRLD), 현대오토에버 등이다.

우선 KT는 마이크로소프트 365 코파일럿을 도입해 AI를 조직의 핵심 자산으로 전환했다. 사내 데이터를 중앙화하고 연동 환경을 구축, 직원이 각자의 역할에 맞는 맞춤형 AI 에이전트를 직접 설계할 수 있는 생태계를 조성했다.

김훈동 KT 전략사업컨설팅부문 AXD본부장은 “해당 생태계의 실제 성과를 확인하고 있으며, 앞으로 마이크로소프트 AI 설루션의 라이프사이클을 체계적으로 관리해 개별 업무를 조직 가치로 전환할 것”이라고 말했다.

현대백화점그룹은 애저 오픈AI 기반 쇼핑 큐레이션 ‘헤이디(HEYDI)’를 선보였다. 헤이디는 상황 인식형 추천과 다국어 지원을 바탕으로 고객 만족도 4.51점을 기록했다. 사용 건수도 첫 공개 시점 월 9000건에서 현재 월 8만건으로 9배 증가했다.

김석훈 현대백화점그룹 정보통신기술(ICT) 전문기업 현대퓨처넷 본부장은 “언어와 목적, 취향이 저마다 다른 고객에게 일관된 경험을 제공하는 데 한계가 있었다”며 “헤이디 출시 후 단순 방문의 구매 연결과 고객과의 심층 상호작용 등 성과가 확인되고 있다”고 말했다.

연세대학교의료원은 의료진이 AI 앱을 개발하는 ‘시민 개발자’ 환경을 구축해 80여개의 특화 앱을 임상 워크플로우에 통합했다. 이어 오는 4월 도입 예정인 ‘라운딩 코파일럿’을 통해 차트 검토 시간을 단축, 의사 1인당 하루 최대 1.8시간의 진료 시간을 확보했다.

정윤빈 연세의료원 정보서비스센터 부소장은 “엄격한 의료 규제와 보안 요건으로 임상 현장의 요구 사항을 AI 설루션으로 전환하는 데 어려움이 많았다”며 “마이크로소프트와 협력해 업무 부담과 일상 업무를 줄여 진료 효율성을 높일 것”이라고 말했다.

피지컬 AI 기반 로봇 기술 기업 리얼월드는 마이크로소프트와 협력해 로봇 조작 모델을 비롯한 피지컬 AI 기술 고도화에 나서고 있다. ‘애저 블롭 스토리지’와 ‘애저 데이터 레이크’를 기반으로 산업 데이터를 저장·관리하는 인프라를 마련한 것이 대표적이다.

류중희 리얼월드 대표는 “마이크로소프트와의 파트너십을 통해 제조·물류 현장에 적합한 데이터 활용 기반을 강화하고, 피지컬 AI 기술의 검증과 적용을 확대할 것”이라고 말했다.

현대오토에버는 깃허브 코파일럿을 도입해 개발 속도를 높였다고 설명했다. 깃허브의 혁신 지표에 따르면 한국의 개발자 커뮤니티는 272만명을 돌파했다.

더불어 마이크로소프트는 ‘2025 AI 확산 보고서’에 따라 한국의 누적 AI 도입률이 조사 대상국 중 가장 높은 수치(81.4%)를 달성했다고 밝혔다. 또 국내 인구의 30% 이상이 업무에 AI를 활용하고 있으며, 글로벌 AI 도입률에서도 세계 18위에 오르는 등 시장 역동이 크다고 판단했다.

마이크로소프트는 이 같은 변화가 장기적인 국가 경쟁력으로 이어질 수 있도록, AI 기술 격차 해소와 교육 기회 확대를 위한 ‘AI 스킬 이니셔티브’에 지속해서 투자한단 방침이다.