“우리 산업 피해 최소화하고 공급망 안정성 확보 위해 마련”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 박홍근 기획예산처 장관은 26일 “2026년 추경 예산안은 중동 전쟁에 따른 고유가 상황에 대응하는 한편 소상공인, 청년 등 취약 계층의 민생 안정을 뒷받침하고 우리 산업 피해를 최소화하며 공급망 안정성 확보를 위해 마련됐다”고 강조했다.

박 장관은 이날 오전 국회에서 열린 ‘2026년 추가경정예산안 당정협의’에서 “금번 추경 예산안의 특징은 두 가지다. 속도와 책임”이라며 이같이 말했다.

그는 “적기에 대응해 골든타임을 놓치지 않고 위기에 선제적으로 대응하기 위해 19일 만에 빠른 속도로 마련했다”며 “추가 국채 발행 없이 이재명 정부 경제 성장의 결실인 초과 세수를 활용해 재원을 마련함으로써 국민 부담을 최소화해 책임 있는 정부의 모습을 구현했다”고 했다.

아울러 “26년 추경 예산안의 3대 투자 중점은 국민의 고유가 부담 완화와 민생 안정, 산업 피해 최소화 및 공급망 안전”이라며 “먼저 고유가에 따른 국민 부담을 덜어드리기 위해 국내 기름값을 안정시켜 유류비 부담을 낮추기 위한 최고가격제가 차질 없이 추진될 수 있게 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

박 장관은 “저소득층, 소상공인, 청년 등 취약 계층에 대한 지원을 확대해 민생 안정을 도모하겠다”며 “중동 전쟁에 따른 고유가, 고물가로 인해 저소득층, 소상공인, 취약 근로자의 일상이 흔들리지 않게 복지 돌봄 사각지대를 해소하겠다. 경제 상황 악화로 큰 영향을 받는 청년 고용 불안을 해소하고 쉬었음 청년을 고용 현장으로 끌어내기 위한 지원도 강화하겠다”고 말했다.

또 “중동 전쟁으로 피해 입은 기업과 산업의 위기 극복을 돕고 에너지 신산업 전환과 공급망 안정화를 지원하겠다”며 “기업의 물류 유동성 애로를 해소하는 데 주안점을 두는 한편 위기를 극복하고 나아가 기회로 활용하기 위해 첨단 산업 성장 기반을 확충하고 에너지 전환도 속도감 있게 추진하겠다”고 강조했다.

그러면서 “지방교부세, 지방교부금 등 지방 투자 재원을 확충해 지역 경기 활성화에도 이바지하겠다”고 덧붙였다.