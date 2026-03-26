‘완벽한 블랙’ 구현 강화… 게임 콘텐츠 몰입감 높여 에이수스 등 고객사들 ‘퀀텀 블랙’ 적용 모니터 출시

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성디스플레이가 모니터의 빛 반사율을 더 낮추면서 내구성은 높인 필름을 개발해 올해 출시되는 모니터용 퀀텀닷 유가발광다이오드(QD-OLED) 신제품부터 전면 적용한다고 26일 밝혔다.

삼성디스플레이는 기존의 자사 필름 대비 모니터 화면의 빛 반사를 20% 줄이면서 패널 경도(단단함의 정도)를 3H까지 높여주는 저반사·고강도 필름을 개발했다. 3H는 손톱으로 긁어도 흠집이 남지 않는 우수한 강도를 의미한다.

삼성디스플레이는 이 기술에 ‘퀀텀 블랙’이라는 이름을 붙이고 상표 등록까지 마쳤다. 실제 사용 환경에서 발생하는 빛 반사를 줄여 스스로 빛을 내는 자발광 디스플레이인 QD-OLED의 ‘완벽한 블랙(True Black)’을 구현한 것이 특징이다.

디스플레이의 블랙 표현력은 게이밍 모니터의 중요 스펙 중 하나로 꼽힌다. 게임 콘텐츠를 시청할 때 사물과 배경 사이의 경계를 명확하게 만들어 입체감을 더하고 몰입감을 높여주기 때문이다.

삼성디스플레이는 퀀텀 블랙을 적용하면 패널 내구성도 강화할 수 있다고 강조했다. 디스플레이의 경도가 낮을 경우 이동이나 청소 과정에서 흠집이 생길 수 있는데 내부 평가결과 퀀텀 블랙 적용 시 경도가 2H에서 3H 수준으로 향상됐다.

삼성디스플레이의 퀀텀 블랙 개발에 맞춰 글로벌 고객사들은 신기술을 적용한 모니터 출시를 예고했다.

에이수스는 ‘블랙 쉴드’, 기가바이트는 ‘옵시디언 쉴드’, MSI는 ‘다크 아머’ 등 한층 향상된 저반사 기능을 강조하는 기술 브랜드를 잇달아 론칭하며 신제품 홍보에 나섰다.

정용욱 삼성디스플레이 대형디스플레이사업부 전략마케팅팀장(상무)은 “퀀텀 블랙 기술은 QD-OLED의 본질인 깊고 완벽한 블랙 표현을 한층 강화해 차별화된 몰입감을 제공하는 한편 패널의 내구성도 높일 수 있는 프리미엄 기술”이라며 “앞으로도 혁신 기술로해 게이밍과 콘텐츠 환경에서 새로운 사용자 경험을 만들어가겠다”고 밝혔다.

한편, 시장조사업체 옴디아에 따르면 전 세계 자발광 모니터용 디스플레이 시장은 2025년 340만대에서 2030년 760만대로, 두 배 이상 성장할 것으로 전망된다. 삼성디스플레이는 지난해 자발광 모니터용 디스플레이 분야에서 75%를 점유하며 시장을 선도하고 있다.