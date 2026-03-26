과학기술·문화예술 분야 신규 장학생 모집 1인당 최대 연 3000만원 지원

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대차 정몽구 재단이 과학기술, 문화예술 분야 장학생 70명을 모집한다고 26일 밝혔다.

현대차 정몽구 재단의 인재 육성 프로젝트인 현대차 정몽구 스칼러십은 장학생에게 학습장학금(중고생 450만 원/학기, 학부생 600만 원/학기, 대학원생 700만 원/학기)뿐만 아니라, 국제 대회 참가 및 해외진출 장학금, 글로벌 우수 성과에 대한 장학금, 장학생 펠로십 프로그램 등 국내 최고 수준의 혜택이 제공한다.

재단은 ‘옳은 일을 행하며, 다른 사람을 배려하고, 최고를 향한 실패를 두려워하지 마라’는 설립자 정몽구 현대차그룹 명예회장의 인재육성 철학을 반영, 지난 2011년부터 중고등, 학부, 대학원 장학생 1200여 명에게 약 800억원을 지원해왔다.

이번 현대차 정몽구 스칼러십 장학생 모집 분야는 과학기술, 문화예술이다.

‘CMK 과학기술 스칼러십’은 사회문제를 해결할 차세대 과학기술 임팩트 리더를 육성하고 있는 프로그램이다. 단순한 장학금 지급을 넘어, 장학생들이 최상위 국제 학술대회에서 발표하고 저명 학술지에 논문을 게재할 수 있도록 전폭적으로 지원하는 등 연구자 중심의 성장 로드맵을 제공한다.

특히 재단은 복잡해지는 사회문제 해결을 위해 기존의 틀을 깨는 ‘융합적 사고’가 필수적이라는 판단 아래, 장학생들이 고립된 연구 환경에서 벗어나 다양한 분야의 동료들과 교류할 수 있는 생태계 조성에 주력하고 있다. 국내외 학술교류 프로그램을 통해 동료 과학자들과 학술적 아이디어를 나누는 자리를 마련하고 있다.

과학기술 장학생들은 2025년까지 SCI급 국제 학술지에 제 1저자로 282건의 논문을 게재하였으며, 특히 세계 최고 권위 저널 ‘Nature’, ‘Science’의 대표 자매지인 ‘Nature Communications’와 ‘Science Advances’, 미국국립과학원에서 발행하는 ‘PNAS’ 논문을 게재하거나, 컴퓨터 공학 분야 최상위 학술대회 ‘CVPR’, 인공지능 분야 최상위 학술대회 ‘NeurlPS’에 논문을 게재하는 등 각 분야에서 세계적인 성과를 보이고 있다.

‘CMK 문화예술 스칼러십’은 차세대 아티스트로서 기량을 맘껏 발휘하여 세계 무대의 주인공이 될 인재를 육성하는 프로그램이다.

이번 선발은 음악(클래식), 무용(발레)을 전공하는 중고생(홈스쿨링 포함)과 학부생이 대상이다. 재단은 영상과 현장 오디션을 통해 선발된 장학생에게 국제 콩쿠르 참가 및 수상 시 지급하는 장학금 제도와 아티스트로서 역량 강화를 위한 CMK 영아츠 프로그램 등 다양한 성장 프로그램 패키지를 제공한다. 지난 2022년, 임윤찬(피아노) 장학생이 반 클라이번 국제 피아노 콩쿠르에서 최연소로 우승하며 세계 무대에 자리매김했다.

아울러 ‘현대차 정몽구 스칼러십’은 장학생들의 성장을 위한 각종 프로그램을 운영하고 있다.

글로벌 마인드 함양을 위해 한국인-외국인 장학생이 함께 교류하는 2박 3일 캠프를 운영하며, 졸업생 멘토링을 통해 분야별 네트워크를 제공한다. 올해 여름에는 독일 베를린 슈타츠 오퍼, 한스 아이슬러 음대, 스위스 베르비에 페스티벌과 연계한 음악캠프, 미국 재미한인과학기술자협회에서 주최하는 UKC 2026(한미과학기술학술대회)에 참여하여 학생들이 글로벌 무대에서 활약할 수 있는 기회를 제공한다.

연말 홈커밍데이에서는 전 기수의 장학생이 모두 모여 선후배 장학생 간의 커뮤니티를 형성한다.