4월 3일까지‘마포 환경학교’상반기 운영 ... 총 17회, 4개 코스 현장체험 진행 종량제봉투 성상검사 견학 추가… 내가 버린 쓰레기 직접 확인

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 오는 4월 3일까지 지역 내 초등학생을 대상으로 주요 환경시설을 체험할 수 있는 교육 프로그램인 ‘마포 환경학교’ 상반기 운영을 시작한다.

‘마포 환경학교’는 2023년 5월 처음으로 시작한 환경교육 견학 프로그램으로 학생들의 환경보전 의식과 탄소중립 실천 역량을 높이기 위해 마련됐다.

올해 상반기 환경학교는 총 17회 운영되며, 견학은 총 4개 코스로 구성된다.

A코스는 ‘소각제로가게’에서 재활용 분리배출 교육 및 캔, 페트병 중간 재활용체험을 한 뒤 ‘난지수변학습센터’에서 습지 생태 탐방을 진행한다.

B코스는 ‘마포 재활용집하장’에서 생활폐기물 속 재활용품을 확인해보고, ‘난지수변학습센터’에서 생태 해설과 탐방을 이어간다.

C코스는 ‘소각제로가게’ 체험 후 ‘서울에너지드림센터’를 방문해 전시 해설과 탄소중립 교육, 체험형 프로그램에 참여한다.

D코스는 ‘마포 재활용집하장’ 견학과 함께 ‘서울에너지드림센터’에서 에너지와 기후변화 대응 교육을 받는 일정으로 구성됐다.

특히 이번 환경학교에는 ‘성상검사 견학’ 프로그램이 새롭게 포함돼 추진된다.

이는 서울시 생활폐기물 다이어트 천만시민 실천 프로젝트의 일환으로 폐기물을 올바르게 배출하는 현장 교육을 강화한 것이 특징이다.

성상검사 견학은 B코스와 D코스에 포함된 ‘마포 재활용집하장’에서 진행되며 초등학교 3~6학년 학생들이 참여한다.

프로그램은 ▲분리배출 관련 영상 교육 ▲쓰레기 분리배출 실천서약 챌린지 ▲성상검사 현장 견학 순으로 운영된다.

학생들은 영상 교육을 통해 올바른 분리배출 방법과 생활폐기물 감량의 필요성을 이해하고 ‘분리배출 실천 서약’에 참여하며 일상 속 실천 의지를 다진다.

또한 성상검사 현장에서는 종량제 봉투를 열어 재활용 가능 품목과 일반 폐기물을 분류하는 과정을 직접 관찰하며 재활용 가능 자원의 배출 현황을 확인하게 된다.

2025년 ‘마포 환경학교’는 59회 운영에 1291명이 참여하며 높은 호응을 얻었다.

박강수 마포구청장은 “생활폐기물 감량은 주민 한 사람 한 사람의 실천이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 올바른 분리배출 문화와 자원순환 체계를 확산해 생활폐기물 감량에 지속적으로 힘쓰겠다”고 말했다.