부구청장 중심 3개 대응반 구성해 ▲물가 안정 ▲에너지 대책 ▲상생협력 등 맞춤형 대책 수립 추진 27일 긴급 대책 보고회 개최…소상공인 피해 최소화 등 실효성 있는 방안 논의

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 최근 중동 지역의 정세 불안에 따른 국제 유가 급등, 물류 차질 등 대외적 불확실성에 선제적으로 대응하기 위해 25일 ‘관악구 비상경제대응 TF’를 구성하고 본격적인 운영에 돌입했다.

구는 고물가·고금리 상황이 이어져 온 가운데 중동 전쟁 충격까지 더해진 국면을 맞아 지역 소상공인의 경영난과 민생 경제 부담이 가중될 것으로 판단했다. 이에 서울시 비상경제 대책 TF와 연계한 구 차원의 분야별 대응 체계를 가동한다는 방침이다.

관악구 비상경제대응 TF는 부구청장을 중심으로 ▲민생·물가안정반 ▲에너지대책반 ▲상생협력지원반 등 총 3개 반으로 구성됐다.

민생·물가안정반에서는 중동 전쟁으로 인한 ‘소상공인 피해 접수 창구’를 운영, 전통시장과 대형마트 등 장바구니 물가를 상시 모니터링하여 사재기 등 시장 불안 요인을 제거한다. 공급망 충격이 우려되는 쓰레기 종량제 봉투의 경우 비축 물량을 미리 확보하여 원활한 공급을 추진하고 사재기 방지를 위한 안내를 실시할 예정이다.

에너지대책반은 유가 급등에 따른 주유소 가격 표시제 이행 여부를 점검, 과도한 가격 인상 등 유통 질서 교란 행위에 대한 현장 계도를 실시한다. 중동 사태로 인한 연료비 급등으로 부담이 커진 대중교통 운행과 화물 운송업 안정화를 위해 모니터링과 협력체계 구축에도 힘쓴다. 정부의 자원위기 경보 ‘주의’ 단계 격상에 따라 공공기관에서는 승용차 요일제 시행을 강화하고 불필요한 에너지를 줄이는 등 선도적인 에너지 절약 실천으로 민간 참여를 유도한다.

상생협력지원반은 (사)관악구상공회와 관악구소상공인연합회, 관악구전통시장상점가연합회와 민관 협업을 통해 소상공인 등 민생 경제 동향을 파악하고 여론을 수렴한다. 구 관계자는 “특히 소상공인 대상 특별 보증과 정책자금 연계 지원을 강화해 중동발 경제 타격으로 경영 부담이 큰 소상공인의 숨통을 틔울 예정”이라고 설명했다.

구는 27일 박준희 관악구청장 주재로 ‘민생안정 대책 보고회’를 긴급 개최해 부서별 민생 안정 대책의 추진 현황을 점검, 실효성 있는 지원 방안을 계속해서 논의할 예정이다.

박준희 구청장은 “유류비 인상, 물가 상승 등 중동 사태로 인한 충격이 구민의 삶과 지역 경제 전반에 미치는 영향을 최소화하기 위해 지속적으로 점검하고 있다”며 “가능한 모든 정책 수단을 총동원해 소상공인을 비롯한 모든 구민이 안심하고 생업에 전념할 수 있도록 민생 안정에 총력을 다하겠다”고 말했다.