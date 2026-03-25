[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 결혼이주여성의 안정적인 사회 정착과 전문 직업인 양성을 위해 지역 기관들과 협력 체계를 구축하며 지역사회 돌봄 인력 양성에 나섰다.

영남이공대는 지난 23일 천마역사관에서 남구가족센터, 수성구가족센터, 서구가족센터, 수성여성새로일하기센터 등 지역 다문화·여성 취업 지원 기관과 결혼이주여성을 대상으로 한 요양보호사 자격과정 운영을 위해 산학협력 협약을 체결했다.

이날 협약식에는 영남이공대 이재용 총장을 비롯해 강경우 국제처장, 고강호 요양보호사교육원장과 함께 남구가족센터 권지영 센터장, 수성구가족센터 정순화 센터장, 서구가족센터 고동량 관장, 수성여성새로일하기센터 라혜영 관장 등 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 결혼이주여성을 대상으로 한 요양보호사 자격과정 운영을 통해 산업 수요에 부합하는 전문 인력을 양성하고 지역 돌봄 서비스의 질을 높이는 동시에 이들의 경제적 자립과 사회 참여를 확대하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 영남이공대는 부설 요양보호사교육원을 중심으로 체계적인 교육과정을 운영하고 참여 기관들은 교육 대상자 발굴과 연계, 취업 지원, 정보 교류 등을 담당하게 된다.

특히 각 기관은 결혼이주여성이 교육과정을 원활히 이수할 수 있도록 맞춤형 지원을 제공하고 교육 수료 후 지역 내 취업까지 이어질 수 있는 연계 체계를 구축할 예정이다.

구체적으로 협약 기관들은 ▲산업 수요에 맞는 결혼이주여성 전문 직업인 양성 ▲영남이공대학교 부설 요양보호사교육원의 등록 기준을 충족하는 교육 대상자 발굴 및 등록 협력 ▲교육 기회 제공 및 채용 정보 교류 ▲관련 사업 공동 연구 및 협력 추진 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

또 협약의 실질적인 운영을 위해 각 기관은 교육 프로그램 운영과 취업 연계 과정에서 긴밀한 협력 체계를 구축하고 지역사회 돌봄 인력 수요에 맞는 인재 양성 모델을 공동으로 만들어 나갈 계획이다.

영남이공대 이재용 총장은 “이번 협약을 통해 결혼이주여성들이 전문 직업 역량을 갖추고 지역사회 돌봄 분야에서 중요한 역할을 할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.