2026년 공직자 정기 재산변동사항 이억원 금융위원장, 20억4229만원

[헤럴드경제=김은희 기자] 이찬진 금융감독원장의 재산이 직전 신고보다 22억원 이상 늘어난 것으로 나타났다. 총 407억원 규모로 이번 공개 대상자 중 세 번째로 재산이 많았다. 재산증가 규모로도 상위 10명 안에 속했다.

26일 정부공직자윤리위원회가 관보에 공개한 2026년 공직자 정기 재산변동사항에 따르면 이 원장은 본인과 배우자, 장남 명의로 총 407억3228만원을 신고했다. 직전 신고보다 22억4353만원이 늘었다.

본인·배우자 명의의 서울 서초구 우면동 아파트 2채와 서울 성동구·중구 소재 상가 2채 등 건물이 총 29억5207만원으로 집계됐다.

이 원장은 지난해 10월 국회 국정감사 당시 강남에 있는 아파트 두 채 보유에 관한 질타가 쏟아지자 취임 후 한 채를 처분하고 계약금으로 국내 상장지수펀드(ETF)를 매수한 바 있다. 다만 아파트 소유권 이전이 올해 초 마무리되면서 이번 재산공개에는 아파트 처분 사실이 반영되지 않았다.

예금은 본인 명의의 288억8155만원에 배우자·장남 명의 금액을 더해 총 348억8534만원을 신고했다. 직전 신고액(310억5161만원)보다 38억원 이상 늘었다. ETF 투자에 따른 증가분이 반영된 것으로 보인다.

반면 개별 주식과 회사채를 매도하면서 증권 재산은 직전 13억6099만원에서 3억9705만원으로 대폭 줄었다.

이 밖에 배우자 명의로 금 3㎏(6억560만원)과 2.3캐럿 다이아몬드 반지·목걸이 등 보석류(1억4100만원) 등도 신고됐다. 딸의 재산은 독립 생계유지를 이유로 공개되지 않았다.

이억원 금융위원장은 본인과 배우자, 모친, 장남·장녀 명의로 총 20억4229만원을 신고했다. 신고액은 직전 신고보다 2754만원 증가했다.

본인 명의로 서울 강남구 개포동 아파트(13억8130만원)를 보유하고 있었으며 예금재산은 본인(1억5930만원)을 비롯해 가족 명의까지 합쳐 총 6억4931만원이었다.

권대영 금융위 부위원장은 본인과 배우자 명의로 총 18억4988만원을 보유한 것으로 확인됐다. 직전 신고보다 약 1억3000만원 증가했다.

본인 명의로 서울 여의도 소재 오피스텔(7억8902만원)을, 배우자 명의로 서울 동작구 상도동 소재 아파트의 임차권(6억3300만원)을 보유했다. 예금은 본인·배우자 명의로 총 4억3356만원 보유했다.

금융 공공기관 수장 중 박상진 한국산업은행 회장은 종전 신고보다 7396만원 증가한 12억740만원을 신고했다.

김경환 한국주택금융공사 사장의 재산은 55억6560만원, 정정훈 한국자산관리공사 사장의 재산은 55억3753만원이었다. 직전 신고보다 각각 9억8007만원, 9억4156만원 증가한 수치다.