코엑스서 한-인도 교류위원회 발족식

한국무역협회가 인도를 중심으로 한 민간 경제협력 채널을 출범시키며 양국 간 교류 확대에 나선다.

한국무역협회는 지난 23일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 ‘한-인도 교류위원회’ 발족식을 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 교류위원회는 지정학적 불안과 글로벌 공급망 재편 속에서 신흥 제조 거점으로 부상한 인도의 전략적 중요성에 대응하기 위해 마련됐다. 우리 기업의 인도 진출을 지원하고 양국 기업 간 협력 네트워크를 구축하는 민간 중심 경협 플랫폼이다.

이날 행사에는 윤진식(사진) 무협 회장과 고랑랄 다스 주한 인도 대사를 비롯해 LG전자, 현대자동차, 효성중공업, 신한은행, 하나은행, 주성엔지니어링, 메타바이오메드, 와이지원 등 주요 기업 관계자 약 30명이 참석했다.

전문가 발표에서는 김경훈 대외경제정책연구원 인도·남아시아 팀장이 양국 경제협력 동향을 설명했다. 김 팀장은 “한국의 대인도 수출과 투자는 베트남 대비 각각 30%, 20% 수준에 머물고 있다”며 “이는 향후 협력 확대 여지가 그만큼 크다는 의미”라고 분석했다.

교류위원회는 올해 하반기 인도 최대 민간 경제단체인 인도산업협회(CII)와 공동으로 ‘제9회 한-인도 비즈니스 포럼’을 개최해 통상·투자 협력 방안을 논의할 계획이다. 아울러 무협 뉴델리지부를 통해 현지 법·제도 정보 제공과 함께 통관, 인증, 인센티브 등 기업 애로사항을 정부에 전달하는 역할도 강화할 방침이다. 정경수 기자