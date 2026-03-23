인사청문회 진행…중동사태 등 현안 질의 호르무즈 해협 봉쇄, 여야 한목소리 우려 퇴직후 재취업·예금 8.3억 증가 소명 논란 황 후보자 “거리낌 하나 없다” 적극 해명

[헤럴드경제=박성준 기자] 황종우 해양수산부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서가 23일 여야 합의로 채택됐다.

국회 농림축산식품해양수산위원회는 이날 인사청문회를 진행한 뒤 보고서를 의결했다. 종합의견에는 “후보자는 해양수산부 장관으로서 산적한 현안을 해결하고 해양수산정책의 미래지향적 발전을 이끌 적임자”라는 평가와 함께 “부동산 투기, 병역 문제, 논문 표절 등에서 특별한 문제점이 없어 도덕성에 흠결이 없다”는 내용이 담겼다.

여야는 이날 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 국내 피해 대응을 한목소리로 촉구했다. 서삼석 더불어민주당 의원은 “유류 문제가 해결되지 않으면 여객선 운항이 중단되고 섬 주민들의 이동권이 훼손될 수 있다”고 우려했다. 정희용 국민의힘 의원은 “국적선 26척이 호르무즈 해협에서 돌아오지 못하고 있다”며 각별한 대응을 촉구했다. 현재 해협 안쪽에 발이 묶인 한국인 선원은 한국·외국 선적 포함 총 179명이다.

황 후보자는 “비상대책반을 운영하며 24시간 모니터링하고 있다”며 “위기 상황에 대비해 선사와 하선 계획까지 촘촘히 챙기고 있다”고 밝혔다. 또 에너지 수급 문제 해소를 위한 국가필수선박 제도 시행도 검토하겠다고 했다. 국가필수선박은 전쟁 등 위기 상황에서 국민경제에 필요한 물자와 군수물자를 수송하기 위한 일정 규모의 국적선대를 국가필수선박으로 지정·운영하는 제도다.

야당은 수산 분야 경력 부족도 지적했다. 문금주 민주당 의원은 “후보자의 25년 이상 공직 생활 중 수산 정책 경력은 고작 3개월”이라며 “장관 자리는 전체 정책을 총괄하는 자리임을 명심해달라”고 당부했다.

국민의힘은 재산 형성 과정과 전관예우 논란을 파고들었다. 이만희 국민의힘 의원은 황 후보자가 공직을 사퇴한 2022년 8월 이후 3년 7개월간 예금이 8억3000만원가량 늘었음에도 소명이 부실하다고 비판했다. 박준태 국민의힘 의원도 2023년 수협중앙회 자문역으로 6차례 회의에서 회당 500만원씩 자문료를 받은 점과 공직자윤리법상 취업 신고 의무를 어겨 과태료 처분을 2차례 받은 사실도 지적했다.

황 후보자는 재산 문제에 대해 “하나도 거리낌이 없다”며 한국해사협력센터 센터장 시절 급여와 퇴직금 등으로 예금이 늘었다고 해명했다. 다만 특강비가 과했느냐는 질문에는 “좀 과하다고 인정한다”고 답했다.

황 후보자는 청문보고서 채택에 따라 대통령 임명을 거쳐 공식 취임할 예정이다.