구조조정 지원센터 출범

[헤럴드경제=안세연 기자] 법무법인 로백스가 김상규(58·연수원 26기) 전 수원회생법원 법원장을 대표 변호사로 영입했다고 23일 밝혔다.

김상규 대표 변호사는 1997년 판사로 임관한 뒤 29년간 각급 법원에서 재직하며 수원지법 파산부 부장판사, 서울회생법원 부장판사, 수원회생법원 수석부장판사를 거쳐 2024년 2월 수원회생법원법원장으로 임명됐다.

지난 2월 퇴직하기까지 총 9년에 걸쳐 기업·개인 회생·파산 실무를 이끈 국내 최고 수준의 도산 분야 전문가로 평가받는다.

김 대표 변호사는 서울중앙·서울남부·수원·창원지법 부장판사를 역임하였으며, 서울남부지법 증권 전담부 부장판사로 자본시장 관련 사건을 담당했다.

또한 법원행정처 사법정책실 가사소년심의관, 사법연수원 법관연수총괄·기획총괄교수 등 사법행정 요직도 두루 역임했다. 재직 기간 중 STX조선, 삼부토건, 카페베네, 화승, 온양관광호텔, 대우조선해양건설 등 기업의 회생절차를 직접 담당하며 법원의 회생·파산 실무를 진두지휘했다.

로백스는 이번 영입과 동시에 기업구조조정·회생·파산 업무를 전문적으로 지원하기 위한 ‘구조조정 지원센터’를 2026년 3월 공식 출범했다. 센터장은 김상규 대표 변호사가, 부센터장은 장진석 대표 변호사가 맡는다.

장진석 대표 변호사는 STX조선해양, HMM(구 현대상선)의 법무팀 최고책임자 출신으로 기업구조조정·M&A·국제중재 실무를 이끌었다.

대형 경제사건 및 기업·금융 수사 분야 전문가인 성상욱 대표 변호사, 나의엽 파트너 변호사도 센터에 합류했다.

구조조정 지원센터는 기업구조조정·M&A·기업회생 및 파산 업무와 그 과정에서 발생하는 각종 법률

리스크에 대한 사전 예방 및 대응에 관한 원스톱(One-Stop) 서비스를 제공할 예정이다.

법원의 회생·파산 실무 9년을 이끈 전문가와 구조조정 현장의 기업법무 최고책임자 경험이 결합함으로써, 의뢰인이 마주하는 복잡한 구조조정 상황에 대해 법원 절차부터 수사 대응까지 실질적이고 입체적인 법률서비스 제공이 가능할 것으로 기대된다.

김기동 법무법인 로백스 대표 변호사는 “김상규 전 수원회생법원 법원장의 합류로 기업·증권·금융 분

야에 대한 대응 역량이 대폭 강화될 것”이라며 “민사, 형사, 회생·파산 등 재판뿐만 아니라 영장 등 수사 대응에서도 한층 수준 높은 법률서비스를 제공할 수 있을 것“이라고 밝혔다.