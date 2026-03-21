10시간 30분 만에 완진 안전진단 후 구조대원 투입해 수색 중

[헤럴드경제=민상식 기자] 대전 대덕구 안전공업 화재 현장에서 연락 두절됐던 14명 가운데 1명이 숨진 채 발견됐다.

21일 대전 대덕소방서에 따르면 전날 오후 11시 3분께 2층 휴게실 입구에서 신원 미상의 남성 1명이 구조대에 의해 발견됐다.

이 남성은 현장에서 사망 판정을 받은 뒤 인근 병원으로 옮겨졌다. 이로써 남은 실종자는 13명이 됐다.

소방 당국은 건축물 안전 진단을 마친 오후 10시 25분부터 건물 내부에 구조대원을 투입, 수색 작업을 하고 있다.

불이 났을 당시 직원 휴게시간이었던 만큼 2층 휴게실과 3층 주차 공간 등을 중심으로 해 4인 1조로 밤샘 수색에 나설 방침이다.

다만 붕괴한 곳에는 당장 수색 인원이 투입되지 못한다.

실종자 가운데 외국인 근로자는 없는 것으로 전해졌다.

아울러 소방 당국은 오후 11시 48분을 기해 화재 완전 진압을 선언했다.

지난 20일 오후 1시 17분께 대전 대덕구 문평동 소재 자동차 부품회사인 안전공업에서 불이 난 지 10시간 30분 만이다.

이 불로 현재까지 1명이 사망했고 13명이 실종 상태이며 55명이 중경상을 입었다.