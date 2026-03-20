이지호 관장, 현대 미술의 역사와 숨은 이야기 공개 예정

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 광양제철소(소장 고재윤)가 이지호 전남도립미술관장을 초청해 오는 27일 ‘Park1538 광양’에서 직원과 시민들을 대상으로 ‘현대미술과의 작은 만남’을 주제로 특강을 마련한다.

이번 프로그램은 포스코미술관 광양이 개관 1주년을 앞두고 지역사회에 고품격 문화 향유의 기회를 제공하고자 3회에 나눠서 진행하고 있는 ‘알쓸미잡(알아두면 쓸모있는 미술 잡학사전)’ 프로그램의 일환이다.

‘알쓸미잡’ 프로그램은 지역 시민 누구나 참여할 수 있으며, 시민들에게 고품격 문화예술에 이해도를 높이고 평소에 접하기 어려운 미술분야 전문가를 직접 만나볼 기회를 제공하고 있다.

이번에 3회차로 진행되는 ‘알쓸미잡’ 전문가 초청 특강은 이지호 전남도립미술관장이 현대 미술작품에 다양한 지식과 숨겨진 이야기들을 공유할 예정이다.

이 관장은 이화여대 서양학과를 졸업한 근·현대 미술 전문가로, 프랑스 파리대학 조형예술학 석·박사를 취득한 뒤 대전시립미술관장, 대전 이응노미술관장, 국립현대미술관 학예실장, 연세대학교 겸임교수 등을 역임하며 국내 미술관의 기틀을 마련하고 지역 미술의 세계화에 기여해왔다.

지난 2020년 전남도립미술관 초대 관장으로 취임한 이지호 관장은 국립 및 시립 미술관 운영 경험을 바탕으로 전남도립미술관의 정체성 확립과 소장품 구성을 주도 등 미술관을 성공적으로 이끌며 지역 미술 문화 확산에 이바지해오고 있다.

특히, 오지호 작가 등 지역 근현대 작가를 조명하는 데 집중해 지역 미술계 발전에 큰 역할을 해왔다는 평가를 받는다.

이날 특강에서 이 관장은 현대 미술의 역사와 의미, 비하인드 스토리를 시민들에게 생생하게 들려줄 예정이다.

특히, 현직 미술관장으로서 현대미술을 조명하고 이와 관련한 다양한 지식과 교양까지 쌓을 수 있는 수준 높은 강의까지 제공할 것으로 기대를 모으고 있다.

이번 특강은 ‘파크1538 광양’ 홈페이지(park1538.posco.com)에서 신청할 수 있으며, 선착순 150명으로 마감될 예정이다.

광양제철소 관계자는 “포스코미술관 광양 1주년을 맞이해 직원들과 시민들을 위한 다양한 미술 전문가 특강 프로그램을 기획하게 됐다”고 말했다.