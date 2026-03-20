트럼프 “안보 책임 확대·미국산 방위장비 구입 조치에 고무” 다카이치, 이름 부르며 친근감 부각…아베 어록 “일본이 돌아왔다” 인용

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일(현지시간) 백악관 만찬에서 양국 파트너십을 강화할 것을 다짐하며 화기애애한 분위기를 연출했다.

두 정상은 이날 오전 정상회담을 가진 뒤 이날 저녁 백악관 국빈 만찬장(state dining room)에서 만찬을 함께했다. 두 사람은 지난해 10월 트럼프 대통령의 일본 방문 때 처음 만났지만, 다카이치 총리가 백악관을 찾은 것은 이번이 처음이다.

먼저 발언에 나선 트럼프 대통령은 다카이치 총리를 “아주 특별한 사람”, “멋진(amazing) 친구이자 파트너”로 지칭했다.

그러면서 지난달 다카이치 총리가 일본 중의원 선거(총선) 압승을 거둔 것을 거듭 축하하며 “이는 당신을 사랑하는 일본 국민이 직접 전한, 일본의 힘과 자신감, 국가적 의지와 결의를 보여주는 강력한 선언이었다”고 치켜세웠다.

또 “우리의 파트너십은 미국과 일본을 지구상 어떤 국가보다도 더 강하고 더 자유로우며 더 성공적으로 만들었다”며 “총리와 내 지도력 아래 우리는 곧 이 파트너십을 그 어느 때보다 더 강력하고 훌륭하게 발전시킬 것이라고 확신한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이와 함께 “미국은 다카이치 총리가 자국의 안보와 방위에 대한 책임을 확대하고 미국산 방위 장비를 대량 구입하기 위해 취하는 조치들을 고무적으로 보고 있다”라고도 말했다.

다카이치 총리는 트럼프 대통령을 그의 이름 ‘도널드’로 부르며 “일본에 대한 따뜻한 마음과 우정에 진심으로 감사드린다”고 말했다.

이어 “더 강해지는 일본과 더 강해지는 미국, 더 번영하는 일본과 더 번영하는 미국, 도널드와 내가 이 공동의 목표를 실현할 최고의 파트너(best buddies)라고 확신한다”고 밝혔다.

다카이치 총리는 자신과 트럼프 대통령 모두에게 각별한 고(故) 아베 신조 전 일본 총리가 과거 방미 때 했던 “일본이 돌아왔다”(Japan is back)라는 표현도 직접 언급했다.

또 생일을 하루 앞둔 트럼프 대통령의 막내아들 배런에게 축하 인사를 전해 달라며 “그가 많이 자라서 키도 크고 잘생긴 신사가 된 것을 알고 있다”며 “그 유전자가 어디서 왔는지는 분명하다. 부모에게서 물려받은 것”이라고 말해 좌중의 웃음을 자아내기도 했다.

올해 미국의 독립·건국 250주년을 기념해 일본이 미국에 선물한 벚나무 250그루도 화제에 올랐다.

트럼프 대통령은 “이 나무들은 워싱턴기념탑 근처와 주변에 심어질 것”이라며 “모든 미래 세대에게 우리의 변함없는 유대를 상기시켜줄 것”이라고 말했다. 이에 다카이치 총리는 “원래 이 많은 벚나무를 직접 가져와 직접 전달할 계획이었지만 안타깝게도 매우 엄격한 검역 조치로 그렇게 못 했다”고 웃으며 말했다.

일본은 1910년대 워싱턴DC에 일본 벚나무 3천여그루를 미일 우호의 상징으로 선물했고, 이 나무들은 아직도 워싱턴DC 곳곳에 있다. 이번 250그루는 여기에 더해 새로 기증된 것이다.

다카이치 총리는 미국 건국 250주년을 기념해 오는 8월 워싱턴DC에서 열리는 인디카 경주대회 ‘프리덤 250 그랑프리’와 관련, 일본의 자동차 업체 혼다의 엔진이 경기에 사용되고 일본 통신 기업 NTT는 인디카 후원업체라면서 “인디카 레이스는 양국의 우정을 보여주는 사례”라고도 말했다.