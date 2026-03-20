무재해 현장문화 정착 추진

[헤럴드경제=윤성현 기자] 신동아건설이 전 현장을 대상으로 ‘3C(Clean·Clear·Check) 운동 캠페인’을 실시하며 현장 안전관리 강화에 나섰다.

신동아건설은 20일 안전보건 경영방침에 따라 회사가 시공 중인 모든 현장에서 ‘현장 3C 운동 캠페인’을 시행한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 현장 내 자율 안전문화를 정착하고 무재해·무사고를 달성하기 위한 취지로 마련됐다. 정리정돈(Clean), 통로 확보(Clear), 점검 확인(Check)을 생활화해 이동통로와 작업발판 등 전도 취약 구간을 선제적으로 개선하는 데 초점을 맞췄다.

신동아건설은 협력업체 근로자가 함께 참여하는 합동 안전보건 점검을 수시로 진행하고, 우수 근로자와 현장에 대해서는 별도 포상도 실시할 계획이다.

윤태경 신동아건설 안전담당 상무는 “최근 정리되지 않은 현장에서 전도재해가 빈번하게 발생하고 있다”며 “자율적인 안전 캠페인을 통해 중대재해를 사전에 예방하겠다”고 밝혔다.