[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 정동원의 공식 팬카페 ‘우주총동원’이 아티스트의 스무 번째 생일을 맞아 소외계층 아동과 환아들을 위한 따뜻한 나눔에 동참했다.

19일 초록우산 어린이재단과 한국소아암재단에 따르면 ‘우주총동원’은 정동원의 생일을 기념해 두 기관에 각각 1327만원씩, 총 2654만원의 성금을 기탁했다.

특히 기부금 액수인 ‘1327만원’에는 특별한 상징성이 담겼다. 최근 해병대에 입대한 정동원이 ‘해병대 1327기’라는 점에 착안, 아티스트의 생일을 축하하는 동시에 건강한 군 복무를 응원하는 팬들의 진심을 담아낸 것이다.

전달된 후원금은 초록우산을 통해 취약계층 아동의 건강한 성장과 꿈을 지원하는 기금으로 사용되며 한국소아암재단에서는 소아암 및 백혈병 환아들의 의료비 지원사업에 쓰일 예정이다.

정동원은 그간 첫 음반 수익금을 기부하는 등 소외된 이웃을 위한 나눔을 지속해 왔다. 팬덤 역시 매년 생일과 데뷔 기념일마다 기부 활동을 이어오며 아티스트와 팬이 함께 만드는 성숙한 팬 문화의 본보기가 되고 있다.

한편 현재 기초군사훈련을 받고 있는 정동원은 해병대 1327기로서 18개월간의 군 복무를 이어갈 예정이다.