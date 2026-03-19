[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 남창희가 자신의 ‘초호화 결혼식’에 대해 해명하며 예식 비용과 관련된 비하인드를 공개했다.

지난 18일 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’는 ‘웃음 공무원’ 특집으로 꾸며져 방송인 붐, 개그맨 문세윤, 남창희, 유튜버 김선태(충주맨)가 게스트로 출연했다.

이날 남창희는 초호화 결혼식 루머를 언급했다. 그는 지난 2월22일 9세 연하의 배우 출신 윤영경과 신라호텔에서 결혼식을 올린 바 있다.

남창희는 호텔 예식을 선택한 배경에 대해 “나이가 들어 하는 결혼인 만큼 하객들을 정중히 대접하고 싶은 마음이 컸다”고 밝혔다.

그는 “웨딩플래너를 통해 견적을 비교해본 결과 일반 예식장과 비용 차이가 크지 않았다”고 했다. 결혼식 성수기를 피한 2월 비수기와 일요일 저녁 시간대를 선택해 추가 할인을 적용 받았고 예식 비용 중 큰 비중을 차지하는 꽃장식 추가를 전혀 하지 않고 기본 세팅만 활용했다는 것이다.

아울러 가장 많은 축의금을 낸 하객으로는 절친한 동료 조세호를 언급했다.

남창희는 “조세호 결혼식 당시 본인이 냈던 금액과 동일한 액수를 받았다”고 했다. 그러면서 유재석, 홍진경, 이동욱 등 평소 가깝게 지내온 지인들이 고액의 축의금을 전달했다고 덧붙였다.

남창희는 “많은 분이 보내주신 관심과 사랑에 감사하며 앞으로도 받은 만큼 베풀며 살겠다”고 고마움을 전했다.