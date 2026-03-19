세계2위 AI 가속기 기업 AMD CEO “정말 많고 정말 좋은 미팅들”

[헤럴드경제=박지영 기자] 취임 후 첫 공식 방한한 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 “이번 한국 방문은 정말 유익했다(very good)”고 소회를 밝혔다.

19일 수 CEO는 이날 숙소인 서울 새문안로 포시즌스호텔에서 기자와 만나 “공급망부터 우리의 AI 설루션을 사용하는 고객사까지 중요한(important) 파트너들을 만날 수 있었다”며 이 같은 소회를 밝혔다. 그러면서 “정말 많고 정말 좋은 미팅들이었다”고 덧붙였다.

수 CEO는 이후 서울 서초구 삼성전자 사옥으로 이동, 노태문 삼성전자 대표이사 겸 디바이스경험(DX) 부문장을 만났다. 김정현 삼성전자 MX 사업부 고객경험(CX)실 부사장이 수 CEO를 맞이했다.

수 CEO는 노 대표이사를 만나기 전 ‘오늘 어떤 논의를 할 것인지’에 대한 기자들의 질의에 “논의할 많은 주제가 있다”며 “좋은 미팅을 가질 것이며 나중에 확인할 수 있을 것”이라고 답했다.

노 대표이사와 만남 이후 수 CEO는 이후 하정우 청와대 AI미래기획수석과 만나 국내 반도체 기업과의 협력, 정부의 AI 고속도로 구축 정책 등 AI 생태계 전반에 대한 의견을 교환할 계획이다. 임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장도 참석한다.

수 CEO의 이번 방한은 미국 새너제이에서 열리는 엔비디아의 ‘GTC 2026’ 기간과 겹쳤다. 특히 이재용 삼성전자 회장과 저녁 만찬과 삼성전자의 반도체 부문을 책임지고 있는 전영현 대표이사 부회장과 모바일을 책임지는 노태문 대표이사를 만나는 등 양 투톱을 만나는 등 삼성전자와의 동맹을 과시하는 등 이른바 ‘탈(脫)엔비디아 동맹’을 보여줬다.

아울러 한국 방문에서 ‘공급망’부터 ‘고객사’까지 만났다는 수 CEO의 발언을 미루어보아 AI 생태계의 시작과 끝을 갖추고 있는 한국이 AI 생태계에서 전략적 요충지로 부상했다고 볼 수 있다.

하루 전 한국에 입국한 리사 수 CEO는 방한 첫 일정으로 고객사 네이버를 가장 먼저 찾았다. 18일 오전 최수연 네이버 대표와 만난 수 CEO는 경기도 성남 네이버 사옥에서 ‘AI 생태계 확장 및 차세대 인프라 협력’을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. AMD의 GPU(그래픽처리장치)에서 네이버의 LLM(거대언어모델) ‘하이퍼클로바X’를 운영하는 생태계를 만든다는 것으로, 엔비디아 의존도를 탈피하려는 시도로 읽힌다.

수 CEO가 가장 많은 시간을 함께한 기업은 삼성전자다. 수 CEO는 오후 삼성전자 평택사업장을 방문, 전영현 삼성전자 대표이사 부회장 겸 디바이스솔루션(DS) 부문장을 만나 차세대 AI 메모리와 컴퓨팅 기술 분야 협력을 확대하기 위한 업무협약을 체결했다.

이번 계약으로 삼성전자는 AMD가 처음으로 공식 인정한 HBM4 우선 공급업체로 지정됐다. 삼성전자는 AMD의 차세대 AI 가속기 ‘Instinct MI455X’ GPU에 업계 최고 성능 HBM4를 본격 탑재할 계획이다. 또한 파운드리 부문에서 반도체 위탁 생산에 대한 협력을 논의했다.

저녁에는 이재용 삼성전자 회장과 승지원에서 만찬을 가졌다. 아울러 전영현 디바이스솔루션 부문장 겸 대표이사 부회장과 송재혁 DS부문 최고기술책임자(CTO) 사장, 한진만 파운드리사업부장 사장도 만찬에 동석했다.

삼성전자와 AMD는 20년 이상 이어진 끈끈한 동맹을 이어나가고 있다. 2007년 AMD 그래픽 칩 ‘HD2000’에 GDDR4를 공급하며 인연을 맺은 양사는 특히 지난해 더 끈끈해졌다. 제품 결함설까지 돌던 삼성전자와 HBM3E 12단 공급 계약을 체결하면서 고난을 겪던 삼성전자에 ‘구원투수’로 등장한 것이다. 업계 관계자는 “엔비디아를 견제하는 동시에 TSMC 의존도까지 낮출 수 있어 AMD와 삼성전자의 동맹은 더 끈끈해질 것”이라고 봤다.