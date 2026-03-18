[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 관악구(구청장 박준희·사진)는 최근 중동 정세 불안으로 국제 유가 변동 가능성이 커짐에 따라 지역 내 석유 가격 안정화를 위해 노력하고 있다고 18일 밝혔다.

구는 관내 주유소 14개소와 석유 일반판매소 1개소를 대상으로 가격표시제 이행 여부를 점검한 결과 모든 업소가 가격표시제를 정상적으로 운영하고 있음을 확인했다. 구 관계자는 “점검 당시, 대부분의 관내 주유소 판매가격은 서울시 평균보다 10~30원가량 낮았다”라며 “국제 유가 상승 흐름에 편승해 과도한 가격 인상이 발생하지 않도록 협조를 요청했다”라고 설명했다.

구는 또 ‘석유제품 매점매석행위 금지 등에 관한 고시’에 따라 3월 13일부터 5월 12일까지 석유제품 매점매석행위 신고센터를 운영한다. 신고 대상은 폭리를 목적으로 휘발유·경유·등유를 과다하게 구입·보유하거나 정당한 이유 없이 소비자에게 판매를 기피하는 행위다. 석유제품 매점매석행위를 발견한 구민은 관악구청 녹색환경과 또는 120다산콜센터로 신고하면 된다.

홍보 전광판 등 옥외 광고물은 심야 시간대인 23시부터 다음날 일출 전까지 소등한다. 아울러 점심시간 일제 소등, 미사용 공간 조명 소등을 병행해 불필요한 에너지 사용을 줄일 계획이다. 공공기관 내 사무기기, 가전기기 등을 신규 구입하거나 교체 시에는 에너지 절약 마크 표시 제품을 사용한다는 방침이다.

박준희 구청장은 “국제 유가 변동은 물가 변수로 작용해 주민 생활 안정과 직결되는 요소”라며 “혼란한 국제 정세가 이어지고 있지만, 지속적인 점검과 관리로 주민들의 경제적 부담을 줄일 수 있도록 민생 경제 안정에 최선을 다하겠다”라고 말했다.