[헤럴드경제=박병국 기자]서울 서초구(구청장 전성수·사진)는 오는 20일부터 스마트폰이나 인터넷을 통한 지방세 납부에 어려움을 겪는 어르신들을 위해 ‘스마트폰으로 지방세 납부하기 : E-TAX 활용 길라잡이 교육’을 실시한다고 밝혔다.

교육 내용은 ▷지방세 인터넷 납부 시스템(E-TAX) 및 앱(S-TAX) 소개 ▷회원 가입 및 세금 조회·납부 방법 ▷전자 고지 및 자동이체 신청 방법 ▷세액공제 혜택 안내 등 어르신들에게 꼭 필요한 실무 중심으로 진행된다.

특히 올해는 교육 효과를 높이기 위해 재산세과 직원들이 직접 강사로 참여한다. 교육 현장에서는 1대1로 조작법을 안내한다.

교육은 오는 20일 어르신을 위한 문화·여가시설인 방배4동 느티나무쉼터에서 1차 강의를 시작으로, 4월 1일과 8일에는 반포 1동 서초 스마트시니어 교육센터에서 2·3차 교육이 진행된다. 하반기인 10월 중순에는 양재·내곡권역 어르신을 대상으로 추가 교육도 예정돼 있다.

전성수 서초구청장은 “이번 교육을 통해 어르신들이 디지털을 활용해 지방세를 편리하게 납부하고 체납을 예방하는 데 도움이 되길 기대한다”며, “앞으로도 납세 편의를 높이는 맞춤형 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.