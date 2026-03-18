국내 AICC(AI Contact Center) 전문 기업 메타엠(대표 임은택)은 AI 및 디지털 분야 전문가인 임은택 신임 대표이사가 취임했다고 밝혔다. 메타엠은 이번 인사를 기점으로 AI 기반 컨택센터의 기술 혁신과 질적 성장을 추진, 중장기 시장 경쟁력 확보에 나설 방침이다.

임은택 신임 대표는 KAIST에서 박사 학위를 취득한 후 삼성전자에서 18년간 근무하며 빅스비(Bixby), RCS 등 모바일 서비스 및 앱 개발과 운영을 담당했다. 이후 현대카드·현대캐피탈, 신한은행 등 금융권에서 데이터 기반 AI 사업과 프로세스 혁신을 주도했으며, 특히 신한은행에서는 AX혁신단장을 역임하며 신한금융그룹의 통합 AI 컨텍센터, LLM(생성형 AI) 기반의 업무 체계 및 챗봇, 음성뱅킹 등 다양한 AI 서비스를 출시하는 등 신한은행의 AI 기반 혁신을 이끌어 왔다.

임 대표는 취임사를 통해 메타엠을 사람과 AI가 공존하는 플랫폼 기업으로 전환하겠다는 목표를 제시했다. 이를 위해 다양한 파트너사와의 협력을 바탕으로 지속적인 AI 생태계를 구축해 나갈 계획을 밝혔다.

메타엠은 그간 축적해 온 STT·TTS 기술과 AI 보이스봇·챗봇, 자동 QA 등 AICC 핵심 솔루션을 바탕으로 다양한 산업군에서 고객센터 구축 경험을 보유하고 있다. 향후 임 대표 체제 하에서 Agentic AI(에이전트형 AI)로의 기술 진화, 데이터 중심의 운영 체계 정립, 산업 및 업무별 특화 모델 확산을 중심으로 AICC 사업 역량을 강화할 예정이다.

임은택 대표는 “AI는 기업 경쟁력을 결정짓는 핵심 인프라”라고 정의하며, “메타엠의 운영 전문성과 AI 기술력을 결합해 컨택센터의 혁신을 선도하고, Agentic AI 시대에 최적화된 운영 모델을 제시함으로써 고객사의 지속 가능한 성장을 지원하겠다”고 밝혔다.