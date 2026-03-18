유료방송 최초 상생 서비스

SK브로드밴드는 유료방송 업계 최초로 선보인 상생 프로젝트 서비스 ‘B tv 핫딜’이 누적 판매 금액 20억원을 달성했다고 18일 밝혔다. 지난 11월 출시 후 4개월 만이다.

뿐만 아니라 하루 평균 채널 이용자 80만명, 누적 판매량 약 8만건 등 서비스 초기 대비 매출이 3배 이상 성장했다고 SK브로드밴드는 강조했다.

B tv 핫딜은 B tv 채널 41번에서 여러 홈쇼핑 초특가 핫딜 제품을 숏폼 동영상으로 소개하고, 구매 시 홈쇼핑업체의 모바일 홈페이지로 연결해주는 서비스다. 지난해 정부가 한시적으로 규제 샌드박스를 승인하면서 출시할 수 있었다.

현재 롯데홈쇼핑, 현대홈쇼핑, NS홈쇼핑, 홈앤쇼핑, 공영홈쇼핑과 같은 TV홈쇼핑업체와 SK스토아, KT알파쇼핑, 쇼핑엔티, W쇼핑 등 데이터홈쇼핑업체까지 총 9개의 홈쇼핑업체가 B tv 핫딜에 참여하고 있다.

B tv 핫딜은 생필품을 중심으로 패션, 가전, 금 등 180개 내외 상품을 판매하고 있다. 매주 고객의 선호에 따라 20개 내외의 상품을 신규로 판매하는 방식이다. B tv 핫딜에서 상품 구매 시 모든 상품이 무료로 배송된다.

아울러 SK브로드밴드는 B tv 핫딜의 특징으로 최근 숏폼 콘텐츠에 익숙해진 고객의 시청 행태를 반영, 기존 1시간 분량의 홈쇼핑 방송을 1분 분량으로 줄인 점을 꼽았다. 고객은 B tv 리모컨의 좌우 키를 이용해 숏폼 콘텐츠를 탐색할 수 있다. 또 가운데 ‘OK’ 키를 이용하면 알림창을 통해 상품 구매가 가능한 모바일 링크를 받을 수 있다.

SK브로드밴드는 B tv 핫딜의 출시 배경으로 홈쇼핑 산업의 실적 악화를 꼽았다. 그러면서 홈쇼핑업계와의 상생을 위해 중개수수료를 일절 받지 않는다고 강조했다. 앞으로도 미디어 생태계의 성장을 위한 혁신 서비스를 선보인다는 계획이다.

신승식 SK브로드밴드 커머스광고담당은 “홈쇼핑업계와의 상생과 선순환 구조를 실현하는 B tv 핫딜 서비스에 대한 기대가 매우 크다”며 “인공지능(AI) 기반 고객 분석 및 타깃 고도화를 통해 고객 맞춤형 상품을 제안하는 등 서비스 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.

B tv 핫딜 서비스에 참여 중인 김형준 NS홈쇼핑 마케팅본부장은 “B tv 핫딜은 TV 기반 커머스의 확장 가능성을 보여주는 시도”라며 “서비스 초기부터 전략 상품과 숏폼 콘텐츠를 선제적으로 운영해 성과를 만들어온 만큼 앞으로도 SK브로드밴드와의 협업을 통해 데이터 기반 상품과 콘텐츠를 고도화할 것”이라고 말했다. 차민주 기자