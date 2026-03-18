‘신청 동의안’ 가결로 신청서 제출 ‘유치 기원 대행진’으로 총의 모아 반핵 시민 단체는 결사 반대 표명

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자]정부의 제11차 전력수급기본계획에 따라 추진하는 신규 원전 2기 건설을 두고 울산 울주군과 경북 영덕군이 유치에 뛰어든 가운데 울주군이 지난 17일 한국수력원자력에 원자력발전소 건설 후보부지 유치신청서를 공식 제출했다.

이날 유치신청서 제출은 전날 울주군의회가 제244회 임시회에서 울주군이 제출한 ‘신규 원전 건설 후보부지 자율유치 신청 동의안’을 심의·가결한 데 이어 하루 만에 이뤄진 것으로, 경쟁 관계에 있는 경북 영덕군보다 한 발 앞섰다.

이순걸 울주군수와 서범수 국회의원, 최영길 울주군의회 의장 및 시·군의원, 신규 원전 자율유치 울주군 범대책위원회, 주민 등 70여 명은 이날 울주군청 문수홀에서 ‘신규 원전 유치 기원 울주군민 릴레이 대행진’ 출정식을 가지고 원전 유치에 대한 울주 군민의 뜻을 다진 뒤 릴레이 행진에 나섰다.

신규 원전은 1.4GW 규모의 대형 원전 2기로, 각각 2037년과 2038년 준공을 목표로 하고 있다.

울주군은 신규 원전 유치에 나서면서 현재 운영 및 건설 중인 새울 1~4호기의 송전망 등 기반을 활용할 수 있는 서생면 새울원자력본부 부지를 후보지로 내세우고 있다. 이순걸 울주군수는 “서생면은 지금껏 원전과 지역사회가 공존해 온 경험 등으로 최적의 입지인 데다 AI데이터센터 등 고전력 기반 산업으로 전환되는 울산의 산업구조상 신규 원전이 필요하다”고 주장했다.

원전 유치에 따른 경제적 이익도 막대할 것으로 예상되고 있다. 원전 업계는 신규 원전 2기를 유치할 경우 직·간접적인 경제 효과가 3조9000억원에 달할 것으로 추산하고 있다.

이와는 달리 반핵 단체인 신규 원전 반대 울산범시민대책위원회는 지난 16일 울주군청 프레스룸에서 기자회견을 열고 울주군의회의 ‘신규 원전 건설 후보부지 자율유치 신청 동의안’ 가결을 규탄했다.

한편 한국수력원자력은 이달 말까지 후보지 신청을 받아 오는 ▷부지 적정성 ▷환경성 ▷건설 적합성 ▷주민 수용성 등을 평가해 오는 6월 말께 후보지를 선정할 예정이다.