‘위기에 강한, 국민이 믿는 자본시장’ 자본시장 안정과 정상화 간담회 주재 신뢰·보호·혁신·접근성 제고 등 논의 ‘코리아 프리미엄’ 체질 전환 본격 추진

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 18일 오후 금융업계 관계자들을 만나 자본시장 안정화를 위한 4대 정책방향을 점검한다.

이 대통령은 이날 청와대에서 ‘위기에 강한, 국민이 믿는 자본시장’이라는 슬로건을 내걸고 자본시장 안정과 정상화 간담회를 주재한다.

이날 간담회는 최근 중동상황 등 불안한 국제정세로 인해 금융시장 변동성 확대에 따른 대응방안을 점검하기 위해 마련됐다. 또 위기를 기회로 삼아 자본시장의 근본적인 체질개선 방안을 논의할 방침이다.

이른바 ‘코리아 디스카운트’로 평가받아 온 국내 자본시장을 근본적으로 개선해 한국 경제와 기업 가치가 정당하게 평가받는 ‘코리아 프리미엄’ 시장으로의 체질 전환을 본격적으로 추진해 나가겠다는 의지도 강조될 전망이다.

간담회에는 민간, 정부, 청와대 등에서 총 47명이 참석한다. 민간에서는 코스닥·코넥스 상장기업, 기관투자자, 애널리스트 등 자본시장 관계자들과 대학생·청년 등 개인투자자들이 참석한다.

또 이억원 금융위원장과 이찬진 금융감독원장, 정은보 한국거래소 이사장, 황성엽 금융투자협회장 등이 참석하며, 청와대에서는 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석, 봉욱 민정수석, 류덕현 재정기획보좌관 등이 함께한다.

이억원 위원장은 ‘자본시장 안정을 위한 체질개선 방안’을 주제로 발표한다.

간담회에서는 대외 충격에 대응하고 시장안정을 위한 ▷신뢰 ▷주주보호 ▷혁신 ▷시장접근성 제고 등 자본시장 체질개선 방향 및 비전과 관련해 4대 정책방향을 제시할 계획이다.

특히 부실기업 시장퇴출 본격화, 엄격한 심사를 통한 중복상장 원칙적 금지, 혁신기업의 성장단계별 자금지원을 위한 코넥스·코스닥 활성화, 장기투자·국민체감형 신상품 출시 등 구체적인 정책도 다뤄진다.

아울러 이억원 위원장의 발표가 끝나면 참석자들은 위기에 강한 시장, 증시 상황 진단 및 대응과제, 국민이 믿고 투자하는 시장, 코리아 프리미엄을 위한 과제라는 주제로 토론을 진행할 예정이다.